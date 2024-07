Un borsone abbandonato vicino a un albero, a poche decine di metri dalla vecchia Orientale Sarda, contenente resti umani in decomposizione.

Questa è la macabra scoperta fatta dai carabinieri nel primo pomeriggio, mentre erano impegnati da dieci giorni nelle ricerche di Francesca Deidda, la 42enne scomparsa da San Sperate all’inizio di maggio. La Procura ritiene che sia stata uccisa dal marito Igor Sollai, 43 anni, attualmente in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere.

I resti trovati nel borsone sarebbero quelli di Francesca, anche se la conferma definitiva arriverà solo dopo la Tac e l’autopsia, previste per venerdì. Il ritrovamento del borsone è avvenuto quasi contemporaneamente al nuovo interrogatorio di Sollai. Fino a quel momento, Sollai aveva scelto di non rispondere alle domande, dichiarandosi estraneo alla vicenda.

Durante l’interrogatorio, durato quattro ore, Sollai ha deciso di parlare. “Il nostro assistito ha risposto alle contestazioni, ricostruendo la vicenda,” hanno dichiarato gli avvocati Carlo Demurtas e Laura Pirarba, appena usciti dal carcere di Uta. Sollai ha ribadito al pm Marco Cocco che la moglie si sarebbe allontanata volontariamente.

Proprio durante l’interrogatorio è giunta la notizia del ritrovamento dei resti del corpo. Forse per questa ragione, il pubblico ministero ha deciso di sospendere l’interrogatorio per recarsi a Sinnai, in località San Priamo, vicino al ponte romano dove in precedenza erano stati rinvenuti il bite dentale, l’accappatoio, il beauty case e tracce di sangue di Francesca. A poche centinaia di metri da quel luogo è stato trovato il borsone.

