Vacanze dei vip in Puglia: affari d’oro per i resort di lusso - Fonte: Corriere.it

Mentre la Puglia è spesso conosciuta per il suo turismo di massa, con le affollate stradine dei centri storici e le spiagge gremite di bagnanti, un’altra faccia della regione sta emergendo, quella del lusso e dell’esclusività. I porti di Monopoli stanno diventando mete sempre più frequenti per yacht da milioni di euro, suscitando l’ammirazione di chi passeggia lungo le banchine.

Uno dei precursori di questo trend è stato Borgo Egnazia, un resort a Savelletri che ricrea l’atmosfera di un tipico borgo pugliese con materiali e colori locali. Questo resort di lusso, che ha ospitato il matrimonio tra Jessica Biel e Justin Timberlake nel 2012 e il compleanno di Madonna nel 2021, è diventato sinonimo di alto livello e tradizioni locali esaltate.

Solo a giugno di quest’anno, Borgo Egnazia ha accolto i leader mondiali per il G7, consolidando ulteriormente la reputazione della Puglia come meta di turismo di lusso. Questa regione, già celebrata dagli americani come destinazione di fascia alta, continua ad attirare vip internazionali e facoltosi investitori. Molti scelgono di acquistare e ristrutturare masserie storiche, trasformandole in residenze private o bed and breakfast di lusso.

Un esempio è l’attrice inglese Helen Mirren, che insieme al marito Taylor Hackford, ha acquistato una masseria del XVI secolo a Tiggiano, nel sud del Salento, trovando in questa tranquilla oasi il loro rifugio ideale. Un altro esempio è Ronn Moss, noto per il ruolo di Ridge nella soap “Beautiful”, che ha scelto una masseria a Monopoli come sua nuova residenza.

Crescita degli investimenti in Salento e Valle d’Itria

Il fenomeno dell’acquisto e ristrutturazione di masserie storiche sta particolarmente prendendo piede nell’entroterra tra Salento e Valle d’Itria. Questo ha creato un giro d’affari che proietta la Puglia nel panorama delle destinazioni per super ricchi. Non sorprende che la regione sia stata inclusa nelle top 10 delle location italiane da sogno per acquistare o affittare una casa di lusso, accanto a destinazioni come le Cinque Terre, la Costiera Amalfitana, le isole Eolie, e la Costa Smeralda.

Monopoli: meta prediletta dei calciatori

Monopoli, con il suo mare incontaminato premiato con la Bandiera Blu e le sue vivaci serate, è diventata una destinazione ambita non solo per il relax ma anche per la movida. Recentemente, Mario Balotelli è tornato nella “città unica”, soggiornando in una villa prestigiosa al Capitolo, godendosi il mare e la città, e non disdegnando una partita di calcio con amici o una pizza in compagnia. Altri calciatori come Papu Gomez, Leonardo Bonucci e Nelson Dida sono stati avvistati a Monopoli, confermando la crescente popolarità della città tra gli sportivi.

Attrazione di investitori e turisti facoltosi

Le masserie, che mantengono il loro fascino rustico, sono state trasformate in strutture esclusive con piscine, centri benessere, suite e convenzioni con lidi di lusso. Qui, i servizi personalizzati offrono un’esperienza di soggiorno unica, con costi che possono raggiungere i 150 euro al giorno per una postazione in riva al mare.

La combinazione di tradizioni locali, lusso e investimenti esteri sta trasformando la Puglia in una delle destinazioni più desiderate dai vip e dagli investitori di tutto il mondo.

Lo riporta Corriere.it