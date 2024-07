“Volevano ammazzare padre Pio: ma il fascismo lo ha impedito!”

San Giovanni Rotondo (Fg). Tutta la verità. Soltanto la verità è scritta nero su bianco sul nuovo numero della rivista nazionale “Padre Pio è con noi” (n°2/2024 luglio/agosto), l’unica rivista pura dedicata al Santo: “solo Padre Pio 100%”. A margine della più importante produzione cinematografica (primo film di padre Pio nelle sale cinematografiche italiane) che si è svolta a San Marco la Catola e Monte Sant’Angelo Giuseppe Saldutto, sviscera i momenti salienti della strage per la rivoluzione fascista, fa nomi e cognomi, svela le congiure, che vede i servizi segreti dell’epoca in azione per promuovere l’innovativo progetto del fascismo, con a capo l’ultimo del gruppo tale Benito Mussolini, che diventa il capogruppo e parafulmini, mentre i numeri uno, Giuseppe Altobelli, Emanuele Brunatto, padre Pio da Pietrelcina, assieme a Peppino Caradonna e altri ancora appariranno marginali e fantasmi in quel periodo ma anche nella storia moderna secondo i testi scolastici alterati, sono loro a tirare le fila della nuova era, indispensabile utile e necessaria in quell’epoca.

Padre Pio che secondo Saldutto è l’ideologo del fascismo, detta al Capitano Emanuele Brunatto i dettagli scrivendo le regole le leggi, le norme che devono scandire il ventennio dopo la prima guerra mondiale. Qualcuno accusa padre Pio mandante morale della strage davanti al comune di San Giovanni Rotondo, sui libri è ampiamente riportato, ma anche Saldutto afferma che qualcuno che non è fascista vuole uccidere padre Pio, per vendetta, per inimicizia, per dispetto, ma dall’altra parte il Frate è protetto direttamente dal capo dei servizi segreti dell’epoca e capo della milizia fascista Ezio Maria Gray, che di persona arriva a San Giovanni Rotondo scortato da agenti specializzati a contrastare la vicenda e dal fotografo. Padre Pio sentendosi braccato dai suoi nemici, che non portano camicie nere, scrive un testamento a 38 anni: teme che da un momento all’altro verrà ucciso.

Padre Pio afferma quando era sacerdote, (testo pubblicato Padre Pio i Casi di morale) che “uccidere per il bene comune è lecito”, lo scrive anche quando è fanciullo in un compito in classe “i nemici della chiesa e del Regno Italico vanno imprigionati, oppure uccisi” (testo: componimenti scolastici di padre Pio Edizioni Padre Pio Epistolario). Probabilmente ha ragione, perchè questa regola vige ancora nel mondo e in tutte le epoche. Anche adesso.

Nel film di Abel Ferrara, si vede padre Pio che prega e dall’altra parte gente viene uccisa nella strage della rivoluzione fascista. Manca un poco di sale. Secondo Saldutto bisognava essere più chiari sulla vicenda, padre Pio prega e la gente viene ammazzata…che cosa dobbiamo immaginare? Che cosa non si può raccontare? A pag. 44, 45, 46 e 47 del rotocalco “Padre Pio è con Noi” Giuseppe Saldutto firma e scrive senza omissione tutto quello che è a conoscenza e che può aiutare a comprendere il film “Padre Pio” nelle sale cinematografiche di tutta italia dal 18 luglio 2024. Vi è scritta la verità su quello che il film vuole trasmettere in modo subliminale e non ben chiaro a chi vede il film. Intorno a padre Pio sono state ammazzate tante persone, padre Pio viveva nel fortino sulla montagna, di lì non si è mai mosso, mangiava poco e niente per digiuno ma anche perché sapeva che qualcuno dispettoso lo poteva avvelenare…Denaro: fiumi di denaro furono inviati direttamente a padre Pio per avere il suo sostegno e le sue indicazioni. Tutti i Paesi in guerra ebbero grazie a padre Pio interessi a pagare padre Pio…tranne Hitler che fu distrutto. E padre Pio lo sapeva già dall’inizio della seconda guerra mondiale affermando quando Hitler stava vincendo su tutti i fronti in Europa: “Hitler perderà la guerra!” Si perchè lo aveva già deciso lui: padre Pio da Pietrelcina, il Santo che non ha mai peccato di omissione. Anzi la sua attività nel contrastare la possibilità di compiere omissione lo porterà alla morte, perché scoperto dal mondo intero che decreterà la sua fine terrena. Ma questa è un altra storia.

da destra Giuseppe Saldutto (53 anni) autore dei contenuti della rivista nazionale “Padre Pio è con noi”, ritratto sul set durante la produzione, in compagnia del famoso attore Shia LaBeouf (38 anni) interpreta padre Pio nel film di Abel Ferrara nelle sale di tutta Italia.

Il testamento firmato da padre Pio, a 38 anni nel periodo della tormenta, pensava di venire ucciso e chiede al suo amico, il Podestà fascista Francesco Morcaldi, di essere seppelito sotto terra.