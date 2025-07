Accusata ingiustamente di stalking e calunnia: la giustizia scagiona Rosangela Palattella

Negli ultimi anni, le donne vittime di violenza stanno patendo la doppia esposizione giudiziaria nei processi, perche’ sembra diventata quasi prassi che gli offender di reati gravi puniti dalla legge n. 69 del 19.7.2019 c.d. Codice Rosso , denunciano le vittime con una controffensiva giudiziaria costruendo castelli probatori che vengono puntualmente smontati nelle aule di giustizia.

Tale incresciosa situazione e’ accaduta ad una donna di origine barese, Dr.ssa Rosangela Palattella che tra il 2017 e il 2018 patita prima violenza fisica brutale dal proprio compagno, costituita in tutti i gradi di giudizio, assistita dall’Avv. Antonio La Scala e supportata dall’Associazione Gens Nova ODV. L’uomo e’ stato condannato con sentenza irrevocabile per lesioni personali e ,poco dopo, durante la misura cautelare la Dr.ssa Palattella pativa la seconda e doppia violenza ritrovandosi sul banco degli imputati per aver commesso stalking e calunnia poiche’ a dire dell’offender le ripetute denunce della donna a causa del mancato rispetto del divieto di avvicinamento dell’ex compagno avevano vessato, stalkerizzato e calunniato il soggetto fino a fargli cambiare abitudini di vita e a patire dei danni.

La donna assistita nel processo dinanzi il Tribunale Penale di Bari, 1’ Sezione in composizione Monocratica, dall’Avvocata Tiziana Cecere, del foro di Bari, ha dimostrato che si trattava accuse assolutamente infondate, tanto che in data 9.07.2025 veniva emessa sentenza con motivi contestuali dal Giudice Monocratico Dott. Coscia di assoluzione della donna “perche’ il fatto non sussite” .