FOGGIA – Si è spenta oggi a Foggia Lia Masi, figura nota per il suo impegno intellettuale e la sua gentilezza d’animo. Aveva studiato Storia moderna presso l’Università degli Studi di Bari – Facoltà di Lettere e Filosofia, dopo aver frequentato il prestigioso Liceo Classico “Vincenzo Lanza”.

“Oggi la nostra città perde una delle sue figure più luminose: è venuta a mancare Lia Masi, donna colta, intelligente, di profonda passione civile e rara eleganza morale. Una mentore, un riferimento, una presenza costante e autentica nel panorama culturale e politico della nostra comunità. Chi ha avuto la fortuna di conoscerla — da decenni o anche solo per qualche tempo — non può che ricordarne la brillante intelligenza, la capacità discorsiva fuori dal comune e quella classe cristallina che la distingueva in ogni gesto, parola e scelta“.

La sua militanza nelle battaglie femministe ha lasciato un segno profondo. “Abbiamo perso una delle migliori donne della nostra città”, è il commento condiviso da molti, a testimonianza del vuoto che lascia nella comunità. “Mi dispiace moltissimo, la conoscevo da più di 50 anni”, scrive un’amica. “Purtroppo sto per partire e non riuscirò a partecipare all’ultimo saluto.”

La salma può essere salutata oggi all’UAL, in viale Ofanto. “Poco fa sono andata a trovarla: bella come sempre, con collana e anelli, un volto sereno. Ora sì, dolcemente addormentata per riposare.”