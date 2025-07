Le previsioni mettono in allerta non solo il capoluogo dauno ma anche le aree interne del Salento, dove lo scirocco contribuirà ad aumentare l’afa e a rendere il caldo ancora più difficile da sopportare. Le previsioni dei principali centri meteorologici concordano: lunedì si supereranno i 40 gradi in numerose località pugliesi, mentre martedì potrebbe essere la giornata più calda dell’intera estate. A Foggia il termometro potrebbe salire fino a 43 gradi , mentre a Lecce e Barletta si attendono massime comprese tra i 41 e i 42. Matera , appena oltre il confine regionale, rischia addirittura di toccare quota 44 . Le città costiere, pur investite dall’ondata di calore, beneficeranno in parte dell’influenza del mare, con valori leggermente più contenuti a Bari e Brindisi . Diversa la situazione a Taranto , dove l’umidità e la ventilazione meridionale potrebbero far percepire un disagio termico ancora maggiore.

Le autorità regionali hanno attivato, già da alcune settimane, misure di prevenzione rivolte in particolare alle fasce più vulnerabili della popolazione. Ospedali e servizi territoriali sono stati allertati per un possibile aumento degli accessi dovuti a colpi di calore, disidratazione e complicanze legate a patologie croniche. Foggia non è nuova a temperature estreme. Già lo scorso anno il capoluogo dauno aveva fatto registrare 44 gradi, uno dei valori più alti mai misurati in Italia in ambito urbano. Secondo le rilevazioni satellitari, nei giorni più caldi l’asfalto in città può superare i 50 gradi, trasformando marciapiedi e strade in vere e proprie superfici incandescenti. Una tregua, seppur parziale, è attesa non prima di mercoledì o giovedì della prossima settimana, con l’arrivo di correnti più temperate dall’Atlantico. Ma il sollievo potrebbe essere temporaneo. I modelli previsionali lasciano intravedere nuove rimonte africane entro fine luglio.

Lo riporta bari.corriere.it