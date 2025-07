Campo: “Il Centrosinistra deve unirsi per salvare la Puglia”

Manfredonia, [19 luglio 2025] – In un momento cruciale per la politica pugliese, il consigliere regionale e avvocato Paolo Campo, membro delle commissioni Bilancio e Programmazione e d’inchiesta sulla criminalità organizzata, ha tracciato un quadro esaustivo della situazione che vive il Partito Democratico in vista delle imminenti elezioni regionali. L’intervento è stato registrato durante la Festa dell’Unità a Manfredonia e rilanciato dal canale YouTube “Statoquotidiano”.

Campo ha definito la situazione interna al PD come una “serena tensione”, una condizione fisiologica nel clima pre-elettorale. Il ciclo politico guidato da Michele Emiliano si avvia a conclusione, lasciando spazio a una fase di rilancio che passa attraverso la costruzione di una nuova coalizione.

Al centro del dibattito resta la possibile candidatura dello stesso Emiliano al Consiglio regionale, scelta che ha generato “perplessità non personali”, come sottolineato da Antonio De Caro e confermato da Campo. Il confronto interno rappresenta un elemento di grande interesse, non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per l’opinione pubblica.

Il consigliere ha evidenziato la necessità di “accelerare” nella definizione di un quadro coalizionale chiaro. Nonostante non sia ancora ufficiale un accordo con il Movimento 5 Stelle, i lavori a Roma sono in corso e vi sono segnali incoraggianti, ispirati anche dall’esperienza della Campania. L’obiettivo è costruire un fronte progressista e di centrosinistra forte e unito, in vista delle regionali del 2027. Antonio De Caro, in questo contesto, viene indicato come una figura di grande autorevolezza e credibilità.

D’altronde, il centrosinistra ha governato la Puglia per vent’anni, prima con Nichi Vendola e poi con Michele Emiliano, creando un “clima collaudato” e un senso di responsabilità radicato nella classe dirigente. Campo ha posto l’accento sull’importanza di una leadership coesa e responsabile e di un programma politico chiaro, condiviso con i cittadini, come chiave per il successo elettorale.

Allarme ambientale: “sversamenti e atti criminali in Puglia”

Sul fronte ambientale, Campo ha ribadito il proprio impegno nella vicenda degli sversamenti dell’Acquedotto Pugliese. Ha mediato con l’assessore comunale Rita Valentino e l’ente per affrontare le criticità legate a un tratto di condotta ormai sottoposto a usura e sovraccarico a causa dello sviluppo urbano. Sebbene l’intervento risolutivo fosse già programmato, è stato rimandato, ma ora l’Acquedotto ha assicurato che i lavori saranno “risolutivi e immediati”.

Campo ha espresso dubbi sull’attribuire esclusivamente a questa rottura il problema della balneabilità delle acque, sottolineando che la distanza dal mare e la rapidità dell’intervento suggeriscono la presenza di altre cause. Il fiume Candelaro, in particolare, rappresenta un rischio ambientale costante e la sua bonifica richiede interventi di livello superiore alla competenza regionale.

Attualmente, i valori delle acque sono sotto controllo, ma è essenziale mantenere alta la vigilanza per prevenire ulteriori contaminazioni, specialmente da adduzioni abusive o incaute.

A preoccupare ulteriormente Campo sono i recenti atti criminali che colpiscono il territorio. Ha denunciato il tentativo di incendio delle ecoballe vicino alle Rondinelle, per le quali finalmente erano state stanziate risorse, così come l’episodio di danneggiamento all’Oasi Lago Salso e il sequestro di ecoballe in zona industriale avvenuto tre mesi fa.

Questi eventi, secondo Campo, non sono casuali ma fanno parte di un “disegno che non esiterei a definire terroristico”. Si tratta di un vero e proprio “attentato alla salute pubblica”, che deve essere trattato con la massima severità dalle autorità inquirenti. In risposta, è indispensabile “raddoppiare gli sforzi di vigilanza” per proteggere il territorio e la sicurezza dei cittadini.