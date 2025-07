Cerignola, Vincenzo Maiuri al lavoro: «Una nuova avventura stimolante. Serve pazienza, diventeremo più forti»

È iniziata ufficialmente l’avventura di Vincenzo Maiuri sulla panchina dell’Audace Cerignola. Il nuovo tecnico gialloblù, intervistato da AntennaSud al termine del primo allenamento, ha trasmesso entusiasmo e realismo, consapevole della sfida che lo attende e dei tempi necessari per costruire una squadra solida e competitiva. «Per me è una nuova avventura molto stimolante – ha dichiarato Maiuri – sono contento di poter iniziare a lavorare in un contesto importante come questo, dove darò tutto me stesso». Il tecnico ha sottolineato come il gruppo abbia già mostrato segnali incoraggianti: «Ho visto bene la squadra: i ragazzi hanno capito che quanto fatto finora deve restare dentro di loro, ma al tempo stesso bisogna guardare avanti e pensare a ciò che costruiremo insieme».

Per Maiuri, il momento attuale rappresenta un vero e proprio punto di ripartenza: «Con serenità riempiremo le caselle mancanti. Meglio farlo con calma che frettolosamente: la fretta non porta mai a buoni risultati». E sulla preparazione fisica, ha aggiunto: «La fatica deve essere vista come un’opportunità: da qui dobbiamo trarre gli spunti giusti per diventare una squadra più forte e formare calciatori vincenti e preparati». Il tecnico non nasconde che la squadra sia leggermente indietro nella tabella di marcia: «Siamo un po’ in ritardo, ma non è un problema. Ottimizzeremo i tempi a disposizione. Come ha detto il direttore sportivo Di Toro, questo è un punto di partenza: servirà tempo per sistemare ogni dettaglio, ma all’inizio sapremo fare di necessità virtù, ed è anche questo il bello del nostro mestiere».

Un messaggio chiaro, quello di Maiuri: pazienza, lavoro costante e fiducia nei propri mezzi. L’Audace Cerignola riparte con la voglia di crescere e costruire, tassello dopo tassello, un nuovo percorso vincente.

Lo riporta tuttoc.com