Festà Unità Manfredonia. Piemontese: “La sanità pubblica è un patrimonio da difendere, non un fallimento”

Manfredonia, 19 luglio 2025 – La sanità pubblica in Puglia si trova oggi a un punto critico, segnato da una serie di sfide che ne mettono a rischio la stabilità e la qualità dell’offerta sanitaria.

Tra carenze di personale medico, difficoltà gestionali e un crescente disavanzo economico, il sistema regionale vive una fase delicata. L’assessore regionale alla salute e vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, ha tracciato un quadro complesso, intervenendo con fermezza durante la Festa dell’Unità 2025 a Manfredonia, dove ha lanciato un appello deciso al governo centrale affinché venga adottato un intervento urgente e strutturale.

Le criticità di Manfredonia: tra problematiche tecniche e investimenti attesi

Il dibattito si è concentrato inizialmente sulle difficoltà specifiche dell’ospedale di Manfredonia, al centro di una mozione di sfiducia presentata dall’opposizione nei confronti del direttore sanitario. Le problematiche denunciate riguardano, tra l’altro, la mancata attivazione di apparecchiature radiologiche e l’inagibilità di una sala operatoria a causa di un malfunzionamento dell’impianto di condizionamento.

L’assessore Piemontese ha rassicurato i cittadini e gli amministratori locali: la Regione ha costantemente cercato di potenziare la struttura. Recenti incontri con la direzione strategica della ASL hanno portato a un impegno formale da parte del direttore generale per risolvere le criticità in tempi certi. Inoltre, è già stata firmata una delibera di giunta che prevede un significativo investimento infrastrutturale, che dovrebbe “dare un volto nuovo” all’ospedale nei prossimi anni, consolidandone il ruolo nel territorio.

La carenza di medici: un problema nazionale con radici lontane

Sul tema della carenza di personale medico, Piemontese ha ampliato lo sguardo, inquadrando la questione come una problematica strutturale che affligge l’intero sistema sanitario italiano. L’assessore ha individuato le cause nel “numero chiuso” imposto 20-25 anni fa e in una programmazione sanitaria inadeguata, che oggi si traduce in difficoltà nel reperire specialisti, in particolare anestesisti, fondamentali per garantire il funzionamento delle sale operatorie.

La penuria di personale non solo compromette la qualità delle cure, ma alimenta le lunghe liste d’attesa per le prestazioni poliambulatoriali, spingendo molti cittadini a rivolgersi al settore privato o a emigrare in altre regioni. Una condizione, ha sottolineato Piemontese, che riguarda tutte le Regioni italiane e che richiede una risposta sistemica.

Sanità pubblica: un patrimonio da tutelare

L’assessore ha poi respinto con fermezza l’idea di un “fallimento” della sanità pubblica, definendola un patrimonio essenziale da custodire e valorizzare. La sanità pubblica, ha ricordato, garantisce l’accesso alle cure a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro condizione economica, un valore fondamentale che spesso viene dato per scontato.

Secondo Piemontese, le difficoltà attuali non sono conseguenza di scelte recenti, bensì di errori di programmazione e gestione che risalgono a oltre due decenni fa. Per questo, la soluzione non può limitarsi a misure emergenziali, ma deve coinvolgere un ripensamento strategico e strutturale.

Il disavanzo economico: un problema sistemico e l’appello al governo

Il tema del disavanzo economico, in particolare negli Ospedali Riuniti di Foggia, ha permesso di allargare il dibattito a un contesto nazionale. Piemontese ha portato come esempio l’Emilia-Romagna, regione considerata eccellenza nel settore sanitario, ma che ha registrato un disavanzo di circa un miliardo di euro nel bilancio preventivo.

Il disavanzo, secondo l’assessore, è causato da molteplici fattori: l’aumento dei costi dei farmaci innovativi e salvavita (escludendo responsabilità politiche nel negarne l’accesso), il mancato rispetto dei tetti di spesa farmaceutica da parte di tutte le Regioni, e l’incremento delle spese energetiche dovuto all’inflazione e alle tensioni geopolitiche.

Per far fronte a questa situazione, la Regione Puglia, assieme ad altre realtà territoriali, ha avanzato una richiesta formale al governo centrale per una revisione del Fondo Sanitario Nazionale (FSN), chiedendone un incremento proporzionale al PIL. Gli aumenti attuali, ha spiegato Piemontese, sono insufficienti rispetto alla crescita dei costi complessivi, ponendo a rischio la sostenibilità stessa del sistema.

L’assessore Piemontese ha infine assicurato che la sanità pubblica pugliese non è destinata al collasso, ma necessita di interventi strutturali, a partire da una drastica revisione delle politiche di reclutamento e formazione del personale medico. Solo con un adeguato incremento delle risorse a livello nazionale sarà possibile evitare tagli e garantire un servizio sanitario di qualità e accessibile a tutti.

La sfida rimane aperta, e la speranza è che le scelte politiche e amministrative in corso possano correggere gli errori del passato, assicurando un futuro sostenibile per la sanità pubblica pugliese e italiana.