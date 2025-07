Foggia, il grido d’allarme di un giovane: "Centro storico ostaggio di baby-gang e illegalità"

Una fotografia amara, ma terribilmente reale, quella che emerge da una lettera inviata alla redazione da un giovane frequentatore del centro cittadino. Un racconto diretto, scritto da chi vive ogni giorno la cosiddetta “movida” foggiana tra Piazza Mercato, Via Arpi, la Cattedrale e le strade limitrofe: luoghi che dovrebbero essere cuore pulsante della socialità, e che invece troppo spesso diventano teatro di violenze, scippi e degrado. «Quello che vediamo ogni giorno – spiega l’autore della lettera – è uno scenario sconfortante, quasi surreale: bande di ragazzini che scippano collane come fosse la normalità, baby-gang che si muovono indisturbate e auto che sfrecciano in aree pedonali, mettendo a rischio l’incolumità di tutti».

Una denuncia chiara, che punta il dito contro la totale mancanza di percezione della sicurezza, non solo per chi vive o frequenta il centro, ma anche per le attività commerciali, sempre più in difficoltà, e per l’immagine stessa della città. Il giovane riconosce le difficoltà oggettive che affrontano forze dell’ordine e magistratura, spesso sovraccaricate o con risorse insufficienti. Ma il suo appello è diretto soprattutto alla politica locale: «Mi rivolgo alla sindaca e alle autorità competenti: è normale che nei fine settimana le principali piazze della città siano abbandonate al caos e all’anarchia? Non bastano interventi spot dopo episodi gravi. Servono presenze costanti e visibili, che fungano da deterrente».

La proposta è concreta: istituire un presidio fisso – almeno nel weekend – di polizia locale o forze dell’ordine per restituire sicurezza e decoro a una parte della città che dovrebbe essere simbolo di aggregazione e vita notturna sana. «Le chiamate al 112 sono quotidiane, ma la situazione resta invariata», denuncia. «Mi rivolgo anche ai lettori: so che è facile leggere e poi dimenticare. Ma la città è di tutti. Non lasciamo passare in silenzio questo ennesimo grido d’allarme. Commentate, condividete, fate sentire la vostra voce».

Infine, l’appello si fa ancora più forte: «È il momento di fare pressione perché la sindaca convochi un tavolo urgente con questore e istituzioni preposte alla sicurezza. Il centro merita rispetto, attenzione e tutela. Non possiamo più aspettare. In questa città non siamo tutti malavitosi: ci sono tanti giovani come noi che vogliono cambiare le cose. Ma se anche questo appello cadrà nel vuoto, significherà che chi dovrebbe ascoltare non ha davvero intenzione di farlo». Un messaggio che va oltre la cronaca e diventa richiesta di responsabilità collettiva. Perché, come conclude l’autore, «la città è di tutti. E tutti dobbiamo difenderla, prima che sia troppo tardi».

