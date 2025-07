Frode fiscale da 2,5 milioni con crediti edilizi inesistenti: nei guai un commercialista di Lucera

Una maxi operazione della Guardia di Finanza di Cesena ha portato al sequestro preventivo di crediti fiscali inesistenti per circa 2,5 milioni di euro, riconducibili a due società che fanno capo a un commercialista cinquantaseienne originario di Lucera (FG). Al centro dell’inchiesta – coordinata dalla Procura di Prato – una frode sofisticata nel settore delle ristrutturazioni edilizie, che avrebbe generato crediti fiscali fantasma intestati persino a persone già decedute o ignare.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il professionista avrebbe costituito una società edile formalmente intestata a un pensionato foggiano deceduto poco dopo la sua creazione. Attraverso questa società e strumenti digitali creati ad hoc – come casella di posta certificata, email e utenza telefonica – l’indagato avrebbe immesso nei cassetti fiscali di oltre cinquecento persone fisiche, molte delle quali residenti a Lucera e totalmente all’oscuro dell’operazione, crediti di importo inferiore a 10.000 euro, così da eludere i controlli automatici dell’Agenzia delle Entrate.

Tra i nominativi utilizzati, gli inquirenti hanno individuato minorenni e persone già decedute, a conferma della natura fraudolenta dell’intero sistema. L’indagine ha evidenziato come parte dei crediti fittizi sia stata impiegata direttamente dal commercialista per una società a lui riconducibile, mentre altri crediti sono stati ceduti a terze società, che li hanno utilizzati per compensare debiti fiscali reali.

Il denaro ricavato da queste cessioni finiva poi su un conto corrente intestato al pensionato deceduto, ma di fatto gestito dall’indagato, che avrebbe utilizzato parte della provvista anche per l’acquisto di beni di lusso, tra cui un orologio Rolex del valore di circa 20.000 euro. Il prezioso è stato sequestrato in extremis, proprio alla vigilia della spedizione da una gioielleria di Sarnico a un destinatario fittizio di Lucera. Il provvedimento emesso dal Gip di Prato – che segue il sequestro, avvenuto a fine 2023, di ulteriori sei milioni di euro di crediti fittizi e l’arresto di tre persone – ha consentito di bloccare la circolazione di risorse illecite, evitando un ulteriore danno alle casse dello Stato. Complessivamente, sono oltre quaranta le persone coinvolte nell’inchiesta, distribuite su tutto il territorio nazionale.

La Procura ha inoltre richiesto nei confronti del commercialista la misura cautelare in carcere per i reati ipotizzati di truffa aggravata ai danni dello Stato, emissione di fatture per operazioni inesistenti, autoriciclaggio e compensazione indebita di crediti inesistenti. Un’inchiesta che ancora una volta accende i riflettori sui rischi legati all’utilizzo distorto dei bonus edilizi, trasformati – in mani spregiudicate – in strumenti per frodare l’erario a danno di tutti i contribuenti.

Lo riporta antennasud