La scomparsa è avvolta dal mistero. Dopo giorni di silenzio, la famiglia ha deciso di denunciare ufficialmente il caso ai carabinieri, coinvolgendo anche l’associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse. Il suo presidente, l’avvocato Gianfranco Piscitelli, ha confermato che la polizia tunisina ha effettuato un sopralluogo nell’abitazione della donna, senza trovare segni di effrazione. L’appartamento era in ordine, ma mancava il suo computer.

Una vita impegnata tra diritti e solidarietà

Valentina viveva in un appartamento nella cittadina di Sidi Bou Said, sulla costa tunisina, nota come “la città degli artisti”, a pochi chilometri da Tunisi. Lì condivideva la quotidianità con i suoi gatti, sempre accuditi anche durante le sue brevi assenze da una veterinaria amica. Ma stavolta, nessuna richiesta è arrivata per occuparsene, segno che qualcosa di insolito è accaduto.

Da sempre attivista, Valentina si è battuta per i diritti civili e sociali, aderendo a movimenti femministi come “Non una di meno”, partecipando a iniziative contro il caporalato e sostenendo migranti e senzatetto. Nel 2013 era stata tra i sostenitori della campagna per la candidatura di Sandro Medici a sindaco di Roma. Negli ultimi anni, lavorava come consulente per i diritti umani con organizzazioni internazionali, agenzie dell’ONU e progetti umanitari.

Il suo ultimo post sui social, datato anch’esso 9 luglio, condivideva un intervento di Cecilia Strada al Parlamento Europeo sulla situazione a Gaza, mostrando ancora una volta il suo impegno civile. Poi, il silenzio totale.

La famiglia mobilita tutti i canali

I genitori, che gestiscono un’edicola nel quartiere Is Mirrionis a Cagliari, hanno lanciato un appello attraverso i social, pubblicando le immagini della figlia e chiedendo aiuto alla comunità italiana in Tunisia. Il fratello Alessio si sta preparando a partire per il Paese nordafricano per cercarla di persona.

Nel frattempo, la Farnesina ha preso in carico il caso tramite l’ambasciata italiana a Tunisi, che – come conferma il Ministero degli Esteri – “segue con la massima attenzione la vicenda sin dalla prima segnalazione”. L’ambasciata ha contattato formalmente le autorità locali, fornendo tutte le informazioni disponibili, ma finora non ci sono sviluppi. Anche i tentativi di raggiungere Valentina tramite i numeri forniti dalla madre sono risultati vani.

Ipotesi e timori

Roberta Murru, madre di Valentina, ha confidato ai media che inizialmente aveva pensato a un guasto del cellulare o a problemi di connessione. “Era tranquilla – racconta – mi aveva detto che il telefono aveva dei problemi. All’inizio non mi sono allarmata, anche se ci sentivamo ogni sera”. Ma ora, passati molti giorni senza alcuna notizia, la paura è diventata insostenibile.

Le autorità italiane e tunisine non escludono nessuna ipotesi. La famiglia ha preso in considerazione anche la possibilità che Valentina possa aver avuto un malore o essere stata coinvolta in un incidente. Tuttavia, senza documenti con sé e in caso fosse impossibilitata a comunicare, potrebbe non essere stata ancora identificata.

Alcune amiche hanno riferito che di recente Valentina aveva ricevuto delle attenzioni indesiderate da parte di un uomo, che lei avrebbe però respinto. Un dettaglio che, sebbene non confermato, potrebbe rivelarsi importante per le indagini.

Intanto, il tempo passa e il mistero si infittisce. La speranza della famiglia è che Valentina sia viva e che presto possa essere ritrovata. Fino ad allora, l’angoscia resta.

Lo riporta un articolo di Repubblica.it