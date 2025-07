MANFREDONIA – «La percezione netta è quella di una città sotto assedio criminale». È questo l’allarme lanciato dal Circolo di Forza Italia di Manfredonia, che, insieme all’On. Giandiego Gatta e ai consiglieri comunali azzurri, ha ribadito la necessità di una reazione compatta e decisa per fronteggiare l’ondata di criminalità che sta colpendo la città.

In un messaggio rivolto alla comunità locale, il partito ha sottolineato come sia giunto il momento di una collaborazione piena e incondizionata tra tutte le forze sane della società civile, delle istituzioni e delle realtà associative. «Non possiamo permettere che l’illegalità prenda il sopravvento. La nostra città merita sicurezza, rispetto e legalità», si legge nella nota.

Riunione urgente in Prefettura

Un primo segnale istituzionale concreto arriverà mercoledì 23 luglio, quando si terrà, presso la Prefettura di Foggia, una riunione straordinaria del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, interamente dedicata agli episodi criminali che negli ultimi giorni hanno allarmato i cittadini e messo sotto pressione l’intero tessuto urbano di Manfredonia.

Forza Italia ha fatto sapere di essersi attivata presso tutte le istituzioni competenti, centrali e periferiche, per sollecitare interventi tempestivi e incisivi. «Serve un’azione forte e coordinata – afferma l’On. Gatta – affinché lo Stato riaffermi la sua presenza e la sua autorevolezza. Non ci sono spazi per ambiguità o inerzie».