Manfredonia-Monte, ancora un cane avvelenato: “Basta con il martirio degli innocenti”

L’episodio nei pressi del parcheggio Sisecam, nella zona industriale ex Enichem. La cagnolina era nota e accudita da alcuni lavoratori della zona. Rabbia tra i cittadini e volontari: “Serve una risposta immediata dalle istituzioni”

MANFREDONIA / MONTE SANT’ANGELO – Ancora un episodio di crudeltà verso gli animali nel territorio tra Manfredonia e Monte Sant’Angelo. Una cagnolina randagia, nota e benvoluta da diversi lavoratori della zona industriale, è stata trovata morta nella mattinata di oggi, nei pressi del parcheggio della Sisecam. Le prime ricostruzioni parlano chiaramente di avvelenamento: l’ennesimo caso che si somma a una lunga scia di episodi analoghi, segnalati negli ultimi mesi tra le campagne e le aree periferiche dei due comuni garganici.

Secondo alcune testimonianze, la cagnolina era docile, non infastidiva nessuno e veniva accudita occasionalmente da alcune persone del posto. “Era un’anima buona – racconta una lavoratrice che ha trovato il corpo – si avvicinava con rispetto, cercava una carezza. Non meritava una fine così. È stata uccisa da qualcuno che non dovrebbe vivere in una società civile”.

Il fatto ha scosso profondamente residenti e volontari che da anni si battono per la tutela dei randagi nel territorio garganico. “È un martirio che non si arresta – commenta un’attivista di Manfredonia – ogni settimana ci arrivano segnalazioni di avvelenamenti, bocconi mortali lasciati tra le strade, animali che scompaiono o vengono trovati agonizzanti. Non possiamo più accettare questa ferocia silenziosa”.

L’avvelenamento di cani e gatti è un reato punito dal codice penale, ma la difficoltà nel reperire prove dirette e la mancanza di controlli sistematici rendono difficile identificare i responsabili.