Oasi Lago Salso, distrutti 300 ettari. Vent’anni di incendi, gestione ridicola e nessuna videosorveglianza. Le domande

MANFREDONIA, 19 LUGLIO 2025. L’Oasi Lago Salso brucia. Ancora una volta. Ieri, 18 luglio, un vasto incendio ha devastato al momento 300 ettari di vegetazione nell’area naturalistici protetta situata nel cuore del Parco Nazionale del Gargano. Non è il primo, né l’ultimo. L’ennesimo.

“Mai vista una cosa simile in tanti anni di visione dell’area”, dice un cittadino.

Solo in questo mese, si sono registrati tre episodi distinti di roghi nell’arco di 48 ore.

In particolare per l’ultimo episodio, già dalla mattina di ieri ignoti avevano appiccato il fuoco in diversi punti. Verso l’ora di pranzo, l’ulteriore incendio che ha poi determinato il disastro ambientale in corso. La sp141 risulta al momento ancora bloccata.

Una sequenza impressionante che sembra seguire una triste ritualità: ogni estate, le fiamme tornano a devastare ciò che resta di un ecosistema fragile, unico, sempre più abbandonato a sé stesso.

Dalla sua istituzione formale, l’Oasi Lago Salso appare come un paradosso vivente: zona umida tutelata dall’Unione Europea (ZPS, SIC), culla per uccelli migratori e specie rare, ma al contempo area vulnerabile, priva di reali strumenti di difesa.

Un bilancio drammatico: decine e decine di incendi in 20 anni

Non esiste un censimento pubblico dettagliato, ma le fonti locali e ambientaliste parlano di decine e decine di incendi dolosi o accidentali avvenuti dal 2005 a oggi. I più gravi hanno colpito torrette di avvistamento, rifugi della fauna, capanni per birdwatching, infrastrutture. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione incolta, si propagano con velocità e arrivano talvolta a lambire anche i confini delle aree residenziali o turistiche. L’ultimo rogo ha generato un’enorme colonna di fumo visibile dalle spiagge di Siponto e Manfredonia, spingendo la popolazione e le autorità a parlare esplicitamente di atto criminale.

Eppure, nonostante tutto, nulla sembra cambiare.

Chi gestisce l’Oasi Lago Salso?

La gestione è formalmente affidata a una società mista composta da: Parco Nazionale del Gargano e Centro Studi Naturalistici Onlus – Pro Natura, con il supporto operativo della LIPU per i progetti di monitoraggio faunistico e reintroduzione del gobbo rugginoso, specie simbolo dell’Oasi.

Ma la struttura gestionale appare fragile, priva di una catena di comando operativa, spesso in ritardo rispetto alle emergenze. Nei momenti critici, infatti, a intervenire sono Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Guardie Ambientali e Forze dell’Ordine, mentre l’ente gestore non ha mezzi né uomini sul campo.

Esiste una videosorveglianza? Perché no?

No. L’Oasi Lago Salso non è dotata di alcun impianto di videosorveglianza attiva o passiva. Né telecamere a circuito chiuso, né droni di controllo fissi, né reti sensoriali per rilevare fumi o movimenti anomali. Nonostante i numerosi episodi dolosi, la zona resta completamente priva di dispositivi tecnologici di prevenzione o deterrenza. Esisterebbe al momento un presidio dei Carabinieri Forestali, 3/4 unità, fino a 2 anni fa ci sarebbe stato anche un presidio ARIF, poi rimosso.

Perché?

La risposta sta in un mix micidiale di assenza di fondi strutturati, burocrazia, frammentazione della gestione e disinteresse politico. Ogni anno, si parla di dotare l’Oasi di strumenti di sorveglianza, ma nessun progetto viene attuato, nessuna gara viene indetta, nessun impianto viene installato.

E la manutenzione? Rifiuti, vegetazione, plastica

Oltre all’assenza di sorveglianza, l’Oasi è anche gravemente trascurata sotto il profilo della manutenzione ordinaria. Molte zone sono invase da rifiuti speciali e plastica abbandonata, alcuni visibili anche lungo le strade sterrate di accesso. La vegetazione – anziché essere gestita con tagli controllati e linee tagliafuoco – cresce in modo incontrollato, fornendo combustibile perfetto per ogni fiamma. Non esistono (o non sono visibili) cartelli aggiornati, percorsi ufficiali segnalati o punti informativi fruibili.

I volontari di alcune associazioni ambientaliste locali denunciano da tempo la presenza di scarichi abusivi, barili in plastica, residui di materiali edili, resti di plastica agricola, reti da pesca, bottiglie, copertoni, mai rimossi. Lo smaltimento dei rifiuti speciali – che dovrebbe avvenire tramite procedure dedicate – è completamente assente. Perché?

Domande senza risposte

A questo punto le domande diventano inevitabili. E sono le stesse che ambientalisti, cittadini, scolaresche e turisti si pongono ogni anno, senza ottenere risposte:

Perché l’Oasi Lago Salso non è dotata di videosorveglianza, nonostante 20 anni di incendi ricorrenti?

Perché non esistono presidi fissi o mobili, né pattugliamenti regolari da parte dell’ente gestore?

Perché la vegetazione non è gestita con interventi preventivi per ridurre il rischio incendi?

Perché i rifiuti speciali non vengono rimossi, né mappati?

Perché i fondi europei destinati alla tutela delle zone umide non vengono impiegati in modo efficace?

Perché manca una progettazione strategica e un piano anti-incendi specifico per l’Oasi?

E’ stata avviata un’indagine giudiziaria per quanto accaduto? Se no, quali le motivazioni?

E infine: chi è responsabile della tutela concreta dell’Oasi, al di là delle sigle su carta?

Una situazione insostenibile

Non si tratta solo di preservare la natura, ma di restituire dignità a un territorio simbolico, parte integrante dell’identità di Manfredonia e del Gargano. Serve un piano vero, una governance efficiente, fondi spesi bene, una rete di sorveglianza, manutenzione, coinvolgimento civico. Perché le fiamme non sono solo fuoco: sono sintomo di abbandono, incapacità, irresponsabilità.