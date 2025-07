In esclusiva per StatoQuotidiano interviene il Prof. Pasquale Pazienza, economista, già Presidente (proroga scaduta il 30 giugno 2025) e già commissario dell’Ente Parco Nazionale del Gargano.

Dopo il devastante incendio che ha colpito l’area palustre del Lago Salso, lancia un allarme sulla gestione e il futuro di una delle zone naturalistiche più delicate del Sud Italia. Lo fa con parole chiare, anche scomode.

Prof. Pazienza, com’è la situazione nell’area colpita dall’incendio?

L’area interessata è di circa 200 ettari. I danni principali si registrano nei canneti della zona paludosa e lungo l’argine, caratterizzato da una fascia di eucalipti e altra vegetazione. Attualmente sono ancora operativi due Canadair che proseguiranno l’attività fino al tardo pomeriggio. L’incendio ha chiaramente natura dolosa: sono stati identificati almeno tre diversi punti di innesco.

È mancato il controllo del territorio?

Non si può dire che ci sia stata un’assenza di controllo, ma certamente è stato insufficiente. Esiste un’unità dei Carabinieri Forestali – Reparto Parco – presente e attiva sul territorio, ma quantitativamente non basta. L’obiettivo dovrebbe essere quello di aumentare il numero di militari nell’area, e questo torna a intrecciarsi con una proposta già avanzata tempo fa: l’istituzione di una Riserva Naturale Statale.

Perché è così importante che l’area diventi una Riserva Naturale Statale?

Perché significherebbe incrementare il controllo attraverso l’intervento diretto dei Carabinieri del Reparto Tutela Biodiversità, come già accade in altre riserve statali come quella di Umbra. Questo comporterebbe un aumento del personale, l’ingresso di forze dello Stato e la possibilità di accedere a ulteriori risorse finanziarie con cui dotare l’area di strumenti tecnologici avanzati per una migliore sorveglianza.

Tecnologia e prevenzione: cosa è stato fatto e cosa manca?

Il Parco, compatibilmente con le risorse disponibili, ha continuato a investire sull’area. Da ultimo è stato avviato un progetto da 160 mila euro per la realizzazione di linee frangifuoco.

Tuttavia, è chiaro che per affrontare il tema della videosorveglianza, dei droni e di altre tecnologie ci vogliono investimenti ingenti, ben oltre le possibilità di bilancio dell’Ente Parco, per quanto solido possa essere.

E l’ARIF?

Dall’estate scorsa, l’ARIF ha interrotto la presenza del proprio presidio nell’area, nonostante l’Ente Parco avesse ribadito la piena disponibilità a concedere l’uso dell’immobile di sua competenza. Le motivazioni di questo disimpegno non mi sono note.

La proposta della Riserva Naturale di Stato non si è mai concretizzata. Perché?

Già nel 2020, all’indomani dell’avvio della fase di scioglimento e liquidazione della Oasi Lago Salso SpA, l’Ente Parco avanzò formalmente la proposta di trasformare l’area in Riserva Naturale dello Stato. Ma la proposta non fu immediatamente accolta dal Comune di Manfredonia, proprietario del sito. Dopo una iniziale apertura, la proposta è rimasta in sospeso sia nella fase commissariale sia in quella che vede impegnata l’attuale amministrazione.

Come interpreta la mancata decisione del Comune di Manfredonia?

È una domanda che va rivolta a loro.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano, informazioni di chi scrive, da un anno circa il Comune di Manfredonia vorrebbe affidare la gestione dell’area a una società dell’Emilia Romagna, con privato vicino al Pd e a un assessorato comunale. Da qui, l’ipotetica impasse (l’ipotesi è stata smentita da referenti del Comune di Manfredonia, ndDir.).

Che appello vuole lanciare oggi?

Serve una maggiore presa di coscienza che sappia rimanere distante dalle mistificazioni e strumentalizzazioni che si leggono copiose in queste ore. Non possiamo permettere che un’area di tale rilevanza naturalistica venga lasciata al nulla. Occorre rilanciare l’idea della Riserva Naturale Statale, potenziare la presenza delle forze dell’ordine, investire in tecnologia e mettere da parte logiche locali che vanno contro l’interesse collettivo. L’Ente Parco ha fatto la sua parte. Ringrazio naturalmente tutte le forze dell’ordine e quanti sono intervenuti in queste ore a difesa dell’area.