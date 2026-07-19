Ecco una rielaborazione dell’articolo, strutturata con un taglio giornalistico più incisivo e professionale:
Always Ek domina la scena: sua la prima edizione del Gran Premio del Gargano
FOGGIA, 18 luglio 2026 – Non ha tradito le attese Always Ek. Nel suggestivo scenario dell’Ippodromo dei Sauri, il portacolori della Scuderia Effebi si è aggiudicato la storica edizione inaugurale del Gran Premio del Gargano, corsa di Gruppo 2 dotata di 121.000 euro di montepremi.
Sotto la pioggia di riflettori della serata foggiana, il cavallo allenato e guidato da Alessandro Gocciadoro ha confermato il pronostico della vigilia, mettendo in mostra una superiorità tattica e atletica schiacciante.
La cronaca della gara
La corsa ha subito un mutamento di scenario ancor prima dello start, con il ritiro di Alrajah One. Ai nastri di partenza, dopo un avvio vivace che ha visto Dali Prav dettare il ritmo iniziale (lancio in 13.2, 400 metri in 28.5), la gara è entrata nel vivo al passaggio davanti alle tribune.
È qui che Gocciadoro ha rotto gli indugi: con una manovra d’anticipo millimetrica, ha spostato Always Ek in terza corsia, superando il gruppo e rilevando il comando dopo 600 metri di gara (passati in 42.7). Da quel momento, il battistrada ha dettato legge, gestendo i parziali con autorità: il mezzo miglio è stato archiviato in 57.6, seguito da un chilometro in 1.11.4.
L’allungo decisivo
Nonostante i tentativi di rientro da parte di Bleff Dipa dalle retrovie e l’ingresso in dirittura finale di Dali Prav, Always Ek ha respinto ogni velleità degli avversari con estrema facilità, chiudendo la pratica con margine.
La scuderia di Alessandro Gocciadoro festeggia così una splendida doppietta: Dali Prav ha infatti tenuto bene la posizione, conquistando il secondo gradino del podio. La terza piazza è andata a Finalmente Par, autrice di un finale di corsa in forte progressione a centro pista, con l’ordine d’arrivo ufficiale che ha richiesto il supporto della fotocellula.
Always Ek iscrive dunque il proprio nome nell’albo d’oro del Gran Premio del Gargano, confermandosi uno dei migliori interpreti del panorama attuale nel circuito Free For All.
Articolo in aggiornamento.
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