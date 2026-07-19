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LUCA ESPOSITO Cadavere carbonizzato tra le sterpaglie: la vittima è il giornalista Luca Esposito. Si indaga per omicidio

L'allarme è scattato nelle prime ore del mattino per un incendio sviluppatosi tra le sterpaglie lungo una strada interpoderale

LUCA ESPOSITO

Cadavere carbonizzato tra le sterpaglie: la vittima è il giornalista Luca Esposito. Si indaga per omicidio - PH LEGGO.IT

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Luglio 2026
Prima pagina //

EBOLI (SALERNO) – È del giornalista Luca Esposito, 53 anni, il cadavere carbonizzato rinvenuto nella mattinata di domenica 19 luglio in un’area rurale di Eboli, in provincia di Salerno. Secondo i primi accertamenti investigativi, l’uomo sarebbe stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco prima che il corpo venisse dato alle fiamme. La Procura di Salerno ha aperto un’inchiesta per omicidio.

L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino per un incendio sviluppatosi tra le sterpaglie lungo una strada interpoderale nei pressi della Strada Statale 7 Bis, in località Bivio Cioffi. Durante le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno scoperto un corpo completamente carbonizzato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Eboli, il personale della Sezione Investigazioni Scientifiche di Salerno, il medico legale e il sostituto procuratore di turno della Procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, che hanno avviato gli accertamenti.

L’identificazione della vittima

Gli investigatori hanno identificato la vittima in Luca Esposito, 53 anni, giornalista originario di Nocera Inferiore e direttore della testata sportiva Tutto Salernitana. Collaborava inoltre con Otto Channel ed era dirigente dell’Arpac, dove in passato si era occupato del settore delle aziende bufaline tra Caserta e Avellino.

Determinante per l’identificazione è stato il ritrovamento, a breve distanza dal luogo del rogo, dell’autovettura intestata al giornalista. Restano comunque in corso gli esami medico-legali che dovranno fornire la conferma definitiva dell’identità e chiarire con precisione le cause della morte.

Le prime risultanze investigative escluderebbero l’ipotesi di un decesso accidentale provocato dall’incendio. Gli inquirenti seguono la pista dell’omicidio e ritengono che il rogo possa essere stato appiccato successivamente al delitto, nel tentativo di cancellare le tracce.

L’attività investigativa è ora concentrata sulla ricostruzione degli ultimi movimenti della vittima, sull’individuazione del movente e sull’identificazione degli eventuali responsabili. Fonte: Leggo.it.

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