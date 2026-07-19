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De Zerbi e la promessa al Foggia: “È casa mia, un giorno tornerò”

Mister Roberto De Zerbi (ph vincenzo maizzi)

Mister Roberto De Zerbi a Foggia (ph vincenzo maizzi)

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
19 Luglio 2026
Stato news //

De Zerbi e la promessa al Foggia: “È casa mia, un giorno tornerò”
Il legame tra Roberto De Zerbi e il Foggia resta indissolubile. L’attuale allenatore del Tottenham ha affidato alle colonne del sito Lattacco.it una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti della piazza rossonera, lasciando aperta la porta a un clamoroso ritorno in futuro.

“Quando torno a Foggia mi sento sempre a casa. Il rapporto con il popolo rossonero è rimasto autentico e spontaneo, e il mio calcio ha fatto breccia nella piazza. Non so quando, ma un giorno tornerò”.

Parole che sanno di promessa e che accendono la passione dei tifosi dei satanelli. Quella tra il tecnico bresciano e il club pugliese è d’altronde una storia intensa e vincente, declinata in due capitoli distinti: prima sul rettangolo verde da calciatore, con 18 gol messi a segno tra il 2002 e il 2004, e successivamente in panchina, guidando la squadra nel biennio 2014-2016 con un’idea di gioco spettacolare che ha segnato un’epoca nel recente passato del club.

Nonostante la prestigiosa ribalta internazionale, De Zerbi non dimentica le proprie radici calcistiche ed emotive, confermando che la via del ritorno, prima o poi, incrocerà nuovamente lo stadio Pino Zaccheria.

Fonte: TuttoC.com / Lattacco.it

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