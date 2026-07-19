Ecco una rielaborazione in chiave giornalistica dell’articolo, curata per evidenziare sia l’aspetto produttivo che quello legato al territorio.
Denzel Washington sbarca sul Gargano: il set di “Dolce” trasforma Baia delle Zagare
MATTINATA – Il Gargano si prepara a diventare un palcoscenico globale. Da domani, 20 luglio, fino a martedì 22, la celebre Baia delle Zagare ospiterà le riprese di Dolce, ambiziosa serie TV targata Netflix che vede protagonista il due volte premio Oscar Denzel Washington.
La produzione, affidata a Groenlandia srl, ha scelto uno degli angoli più iconici della costa pugliese per le scene chiave della serie, segnando un importante colpo per la visibilità internazionale del territorio.
Limitazioni all’accesso e gestione del set
L’arrivo di una produzione di tale portata comporta necessariamente alcune modifiche alla gestione ordinaria della località. Per consentire il regolare svolgimento delle riprese in totale sicurezza e riservatezza, l’amministrazione comunale ha disposto la sospensione temporanea del rilascio dei pass per l’accesso alla spiaggia libera presso l’Info Point di Mattinata.
Il servizio di accesso, particolarmente richiesto durante l’alta stagione, riprenderà la sua piena funzionalità già a partire da mercoledì 23 luglio, non appena il set sarà smantellato.
Una vetrina mondiale per Mattinata
Nonostante il disagio temporaneo per bagnanti e turisti, prevale il clima di entusiasmo istituzionale. Dalle pagine social dell’Info Point di Mattinata è arrivato un commento che sottolinea la valenza strategica dell’operazione: “Un piccolo cambiamento che accompagna un’importante occasione di promozione per il nostro territorio. Vedere le bellezze di Mattinata raccontate in una produzione Netflix significa far conoscere questi luoghi a milioni di persone in tutto il mondo”.
Per la Puglia, che si conferma sempre più un hub privilegiato per il cinema internazionale, si tratta di un’ulteriore conferma: il binomio tra paesaggi naturali mozzafiato e grandi produzioni continua a essere la carta vincente per il turismo e il prestigio locale.
Fonti: Elaborazione su base locale – © FoggiaToday