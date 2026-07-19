Edizione n° 6131

BALLON D'ESSAI

MASTELLA POLITICA // MASTELLA. L’ultima spiaggia degli impotenti: uccidere la politica per colpire un uomo
18 Luglio 2026 - ore  17:24

CALEMBOUR

PADOVA PROSTITUZIONE // Costringe la moglie incinta a prostituirsi, arrestato 26enne
18 Luglio 2026 - ore  08:47

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggiano muore folgorato mentre cerca di salvare il suo cane: tragedia in un campo roulotte

FOGGIANO FOLGORATO Foggiano muore folgorato mentre cerca di salvare il suo cane: tragedia in un campo roulotte

Tenta di liberare il cane da un filo sotto tensione: 60enne, originario di Foggia, perde la vita davanti agli amici

https://www.statoquotidiano.it/16/11/2025/incidente-stradale-nel-potentino-morto-22enne-tre-feriti/1253757/

AMBULANZA, ARCHIVIO, immagine free

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

Doveva essere un gesto istintivo per aiutare il suo cane, ma si è trasformato in una tragedia. Un uomo di 60 anni, originario di Foggia, ha perso la vita nel pomeriggio di sabato in un campo roulotte situato nella zona di Sant’Aquilina, alle porte di Rimini, mentre era ospite di alcuni amici.

Secondo le prime ricostruzioni, il cane si sarebbe impigliato in un cavo elettrico e il proprietario avrebbe cercato di liberarlo. Durante il tentativo, però, l’uomo è stato raggiunto da una scarica elettrica che gli è risultata fatale. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di una dispersione di corrente, favorita dal terreno reso particolarmente umido dalla presenza di una piscina gonfiabile piena d’acqua nelle vicinanze.

L’allarme è scattato poco dopo le 17. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: per il 60enne non c’era ormai più nulla da fare. Presenti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Questura di Rimini, che hanno avviato gli accertamenti insieme ai tecnici della rete elettrica.

Gli investigatori stanno verificando lo stato dell’impianto elettrico e dei cavi presenti nell’area per chiarire se il decesso sia stato provocato da un guasto o da una dispersione accidentale di corrente. Dalle prime informazioni, nessuno avrebbe assistito direttamente all’incidente: l’uomo sarebbe stato trovato riverso a terra poco dopo l’accaduto, accanto al collegamento elettrico tra il veicolo e la roulotte.

Il cane, secondo quanto emerso, è sopravvissuto. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Lo riporta fanpage.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"L'estate s'adagia e attende l'inchino del mare." – Giancarlo Stoccoro

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO