Incendio nel centro di stoccaggio rifiuti a San Paolo di Civitate: rogo spento, al via la bonifica

SAN PAOLO DI CIVITATE (FOGGIA) – È stato completamente domato il vasto incendio divampato due giorni fa nel centro di stoccaggio rifiuti di San Paolo di Civitate, nel Foggiano. Le operazioni di spegnimento, condotte dai Vigili del Fuoco con il supporto dei volontari della Protezione civile, si sono concluse nelle ultime ore, ponendo fine all’emergenza che aveva destato forte preoccupazione per l’imponente nube di fumo nero visibile per decine di chilometri.

A confermare la conclusione delle operazioni è stato il sindaco Costantino Rubino. «L’emergenza è terminata. Le fiamme sono state completamente domate e il sito è stato messo in sicurezza. Ora iniziano le attività di bonifica», ha dichiarato il primo cittadino.

L’impianto, operativo da circa vent’anni, riceve rifiuti differenziati provenienti anche da altri Comuni della provincia di Foggia e dispone di una capacità di stoccaggio fino a seimila tonnellate.

In attesa del ripristino delle attività del centro, i rifiuti differenziati prodotti nel solo comune di San Paolo di Civitate saranno conferiti temporaneamente presso il centro comunale di raccolta.

Nelle ore successive allo scoppio dell’incendio, il sindaco aveva invitato la popolazione a mantenere porte e finestre chiuse a titolo precauzionale. I monitoraggi eseguiti dall’ARPA Puglia hanno tuttavia escluso criticità nella qualità dell’aria, consentendo il progressivo rientro dell’allarme anche sul fronte ambientale.

Restano ora da accertare le cause che hanno provocato il rogo, mentre proseguono le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area.