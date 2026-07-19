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Home // Manfredonia // Lago Salso, sopralluogo della Commissione Urbanistica. Starace: “Serve un intervento urgente per salvare l’area”

STARACE LAGO SALSO Lago Salso, sopralluogo della Commissione Urbanistica. Starace: “Serve un intervento urgente per salvare l’area”

Starace esprime soddisfazione per l'accoglimento della richiesta di effettuare la visita nell'area protetta

Lago Salso, sopralluogo della Commissione Urbanistica. Starace: "Serve un intervento urgente per salvare l'area"

Lago Salso, sopralluogo della Commissione Urbanistica. Starace: "Serve un intervento urgente per salvare l'area"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – «È necessario intervenire con urgenza sul futuro dell’Oasi Lago Salso, coinvolgendo chi ha il compito istituzionale di tutelare la natura: il Parco nazionale del Gargano». È quanto sostiene Innocenza Starace, coportavoce di Europa Verde – Verdi di Manfredonia, al termine del sopralluogo effettuato dalla VI Commissione Urbanistica e Ambiente del Comune.

Starace esprime soddisfazione per l’accoglimento della richiesta di effettuare la visita nell’area protetta, sottolineando la presenza del commissario straordinario del Parco del Gargano, Raffaele Di Mauro, intervenuto su invito della Commissione.

Determinante, secondo Europa Verde, anche il contributo degli attivisti dell’associazione. In particolare, Maurizio Marrese, presidente del WWF, ha documentato lo stato dei luoghi attraverso riprese realizzate con un drone, mettendo il materiale a disposizione della Commissione consiliare e di Europa Verde per le successive valutazioni.

Dalle verifiche effettuate emerge, secondo Starace, un quadro che richiede decisioni rapide. «La natura resiste, così come la fauna, grazie alla propria capacità di adattamento. Non si può dire lo stesso delle strutture realizzate dall’uomo, che versano in un evidente stato di degrado», afferma.

Europa Verde ringrazia il commissario del Parco del Gargano per «la presenza attenta e qualificata», ma evidenzia anche l’assenza del commissario liquidatore della Oasi Lago Salso S.p.A., attuale soggetto gestore dell’area. Un’assenza che, secondo Starace, ha impedito ai componenti della Commissione di accedere e verificare le condizioni interne dei fabbricati presenti nell’oasi.

«Siamo fieri di aver contribuito a promuovere questo importante momento di verifica», conclude la coportavoce di Europa Verde, ribadendo che «il Lago Salso appartiene all’intera comunità di Manfredonia». La partecipazione al sopralluogo di consiglieri comunali sia di maggioranza sia di opposizione viene indicata come un elemento di garanzia per assicurare trasparenza, condivisione e conoscenza delle condizioni dell’area da parte dell’intero Consiglio comunale.

2 commenti su "Lago Salso, sopralluogo della Commissione Urbanistica. Starace: “Serve un intervento urgente per salvare l’area”"

  1. Salviamo anche il Rione Croce, c’è una discarica abusiva in Via Taverna, prendete i dovuti provvedimenti urgentissimi!

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