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Home // Stato news // L’Audace Cerignola ha ufficializzato l’acquisto, a titolo definitivo, del difensore Andrea Gasbarro.

L’Audace Cerignola ha ufficializzato l’acquisto, a titolo definitivo, del difensore Andrea Gasbarro.

Cerignola-Casarano 2-1, Gasbarro regala il derby ai gialloblù nel finale

Cerignola-Casarano - Fonte Immagine: antennasud.com

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
19 Luglio 2026
Stato news //

L’Audace Cerignola ha ufficializzato l’acquisto, a titolo definitivo, del difensore Andrea Gasbarro.

Il calciatore ha firmato un contratto annuale con il club pugliese, all’interno del quale è prevista un’opzione di rinnovo. Gasbarro, classe 1995, porta in dote una notevole esperienza maturata nel calcio professionistico, avendo vestito in passato le maglie di Livorno, Pordenone, Padova e Fermana.

Innesto di prospettiva per il Cerignola che rinforza il centrocampo con l’ex capitano della primavera del Pescara Cristian Guaragna. Per caratteristiche Guaragna, è un centrocampista molto duttile che abbina qualità tecniche all’ottima sagacia tattica. Bravo negli inserimenti in zona gol, nell’ultimo campionato primavera ha messo a segno 5 reti. Nel Gennaio del 2025 fu convocato in prima squadra dall’ex allenatore del Pescara Silvio Baldini. A Cristian Guaragna va il nostro caloroso benvenuto! Di seguito il comunicato ufficiale della società S.S Audace Cerignola:

 

“La S.S. Audace Cerignola comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Guaragna. Centrocampista classe 2007, (nato il 19/05/2007) Guaragna è cresciuto calcisticamente nel Pescara. Nella passata stagione, in Primavera 2 – B, ha collezionato 29 presenze e messo a referto 5 reti. La società gli augura un caloroso benvenuto!”

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