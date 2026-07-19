L’Audace Cerignola ha ufficializzato l’acquisto, a titolo definitivo, del difensore Andrea Gasbarro.

Innesto di prospettiva per il Cerignola che rinforza il centrocampo con l’ex capitano della primavera del Pescara Cristian Guaragna. Per caratteristiche Guaragna, è un centrocampista molto duttile che abbina qualità tecniche all’ottima sagacia tattica. Bravo negli inserimenti in zona gol, nell’ultimo campionato primavera ha messo a segno 5 reti. Nel Gennaio del 2025 fu convocato in prima squadra dall’ex allenatore del Pescara Silvio Baldini. A Cristian Guaragna va il nostro caloroso benvenuto! Di seguito il comunicato ufficiale della società S.S Audace Cerignola:

“La S.S. Audace Cerignola comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Guaragna. Centrocampista classe 2007, (nato il 19/05/2007) Guaragna è cresciuto calcisticamente nel Pescara. Nella passata stagione, in Primavera 2 – B, ha collezionato 29 presenze e messo a referto 5 reti. La società gli augura un caloroso benvenuto!”