L’Audace Cerignola ha ufficializzato l’acquisto, a titolo definitivo, del difensore Andrea Gasbarro.
Il calciatore ha firmato un contratto annuale con il club pugliese, all’interno del quale è prevista un’opzione di rinnovo. Gasbarro, classe 1995, porta in dote una notevole esperienza maturata nel calcio professionistico, avendo vestito in passato le maglie di Livorno, Pordenone, Padova e Fermana.
“La S.S. Audace Cerignola comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Guaragna. Centrocampista classe 2007, (nato il 19/05/2007) Guaragna è cresciuto calcisticamente nel Pescara. Nella passata stagione, in Primavera 2 – B, ha collezionato 29 presenze e messo a referto 5 reti. La società gli augura un caloroso benvenuto!”