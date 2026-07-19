lettera aperta

MANFREDONIA – Trovare una casa in affitto per viverci dodici mesi all’anno sembra essere diventata una missione quasi impossibile. È il paradosso che sempre più cittadini raccontano a Manfredonia: decine di annunci dedicati a bed & breakfast, affitti brevi e case vacanza, ma pochissime abitazioni disponibili per contratti di lunga durata.

Basta consultare i principali portali immobiliari per rendersi conto della situazione. Gli annunci per locazioni residenziali sono limitati, mentre l’offerta di strutture ricettive e appartamenti destinati ai turisti appare in costante crescita. Anche i portali specializzati mostrano un numero relativamente contenuto di immobili disponibili per l’affitto stabile rispetto alla presenza sempre più evidente di B&B e case vacanza.

Passeggiando nel centro storico e sul lungomare, è facile imbattersi in insegne di B&B, affittacamere e case vacanza. Strutture come MareLuna B&B, Dimora dei Celestini Rooms, B&B Manfredonia Jacuzzi e numerose altre testimoniano un’offerta turistica in continua espansione.

Una crescita che rappresenta certamente un’opportunità economica per il territorio, ma che apre anche interrogativi sul diritto alla casa per chi vive e lavora stabilmente in città.

Negli ultimi mesi, infatti, sono aumentate le segnalazioni di giovani coppie, lavoratori, famiglie e persone separate che raccontano di non riuscire a trovare un appartamento disponibile per una locazione ordinaria. Quando un immobile viene pubblicato, spesso viene affittato in poche ore oppure destinato esclusivamente agli affitti turistici.

Il tema non riguarda soltanto Manfredonia. In molte città turistiche italiane si discute dell’impatto degli affitti brevi sul mercato immobiliare residenziale. Località pugliesi come Monopoli sono diventate un caso nazionale proprio per il forte incremento delle strutture ricettive e le difficoltà incontrate dai residenti nel trovare casa.

A Manfredonia, però, la questione assume un peso particolare. Con circa 60 mila abitanti, la città non dovrebbe teoricamente soffrire una cronica carenza di abitazioni. Eppure la percezione diffusa è che l’offerta destinata ai residenti sia sempre più ridotta.

Il Comune dispone anche di strumenti dedicati alle politiche abitative e ai contratti agevolati, oltre ai bandi per l’edilizia residenziale pubblica, segno che il bisogno abitativo è riconosciuto dalle istituzioni.

Resta però una domanda che molti cittadini si pongono: quante sono oggi le strutture ricettive regolarmente autorizzate a Manfredonia? Quante sono le case vacanza attive? E quanti controlli vengono effettuati per verificare il rispetto delle norme fiscali, urbanistiche e amministrative?

Non si tratta di mettere sotto accusa chi investe nel turismo, settore fondamentale per l’economia locale, ma di trovare un equilibrio tra sviluppo turistico e diritto all’abitare.

Perché una città rischia di perdere la propria identità quando diventa facile trovare un posto letto per un turista, ma quasi impossibile trovare una casa per chi quella città la vive tutto l’anno.

Forse è arrivato il momento di aprire un confronto pubblico tra amministrazione comunale, operatori turistici, associazioni di categoria e cittadini. Con dati ufficiali, numeri trasparenti e controlli puntuali. Perché il turismo è una ricchezza, ma non può trasformarsi in un ostacolo al diritto fondamentale di avere una casa.