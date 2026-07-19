Manfredonia, pneumatici abbandonati trasformati in un “imbarcadero” per la pesca di frodo

MANFREDONIA, 18 luglio 2026 – Gli pneumatici abbandonati erano scomparsi dal luogo in cui erano stati rinvenuti e segnalati. Per qualche istante si è pensato che l’area fosse stata finalmente bonificata. In realtà, le gomme erano state spostate di pochi metri e utilizzate per realizzare una sorta di “imbarcadero” improvvisato, presumibilmente destinato a facilitare attività di pesca di frodo.

La scoperta è avvenuta nel primo pomeriggio di sabato 18 luglio, durante un’attività di controllo del territorio condotta dalle Guardie Ambientali Italiane, coordinate dal responsabile Alessandro Manzella.

Gli operatori hanno effettuato un sopralluogo in una delle aree sottoposte a osservazione all’interno dell’Oasi Lago Salso, nei pressi dell’idrovora lungo la strada provinciale 141, zona protetta del Parco nazionale del Gargano.

Durante il controllo, le guardie hanno inizialmente constatato che gli pneumatici abbandonati nei mesi precedenti, già oggetto di segnalazione e denuncia, non si trovavano più nel punto originario. Una circostanza che aveva fatto sperare in un intervento di rimozione e ripristino dell’area.

Percorrendo però pochi metri all’interno dell’oasi, gli operatori hanno individuato gli stessi pneumatici lungo la riva. Le gomme erano state trascinate e sistemate in modo da creare un passaggio verso l’acqua, simile a un piccolo approdo artigianale.

Secondo quanto rilevato dalle Guardie Ambientali Italiane, la struttura sarebbe stata realizzata per rendere più agevole l’accesso allo specchio d’acqua e favorire presunte attività di pesca abusiva all’interno dell’area protetta.

Un episodio che evidenzia come un rifiuto abbandonato possa non rappresentare soltanto una fonte di degrado ambientale, ma essere anche riutilizzato per agevolare ulteriori comportamenti illeciti.

«Non si può tutelare l’ambiente aspettando semplicemente le segnalazioni o restando seduti dietro una scrivania – ha dichiarato Alessandro Manzella, responsabile delle Guardie Ambientali Italiane –. Il territorio ha bisogno di essere monitorato, vissuto e controllato ogni giorno. Solo una presenza costante permette di scoprire ciò che spesso rimane nascosto».

L’episodio riporta l’attenzione sulla necessità di intensificare i controlli e la vigilanza nelle aree naturalistiche più sensibili, affinché luoghi di grande valore ambientale come l’Oasi Lago Salso siano protetti dall’abbandono dei rifiuti e da ogni forma di attività abusiva.