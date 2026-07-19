MANFREDONIA – Una segnalazione giunta alla redazione di Stato Quotidiano riporta l’attenzione sul tema dell’accessibilità e dei servizi riservati alle persone con disabilità all’interno del porto turistico di Manfredonia.
Secondo quanto riferito dal lettore, con l’installazione del nuovo sistema automatizzato di controllo degli accessi, il pagamento della sosta sarebbe richiesto anche ai possessori del contrassegno europeo per persone con disabilità e ridotta capacità di deambulazione.
Una situazione che, secondo il segnalante, meriterebbe una riflessione da parte dei gestori della struttura e delle istituzioni competenti.
«Per chi ha una ridotta capacità motoria – scrive il cittadino – l’automobile non rappresenta una comodità, ma una necessità. Il parcheggio gratuito più vicino si trova a oltre 300 metri di distanza e questo può costituire un ostacolo significativo per molte persone.»
La richiesta è quella di valutare la possibilità di garantire la sosta gratuita all’interno del porto ai titolari di regolare contrassegno disabili, in linea con i principi di inclusione, accessibilità e abbattimento delle barriere che sempre più spesso vengono richiamati nel dibattito pubblico.
Il tema, infatti, non riguarda soltanto il costo del parcheggio, ma anche il diritto delle persone con disabilità a poter accedere ai servizi senza incontrare ulteriori difficoltà logistiche.
La normativa nazionale riconosce specifiche tutele ai titolari del contrassegno unificato disabili europeo (CUDE), ma l’applicazione delle agevolazioni nelle aree di sosta private o in concessione può variare in base ai regolamenti adottati dal gestore della struttura.
Per questo motivo sarebbe utile un chiarimento ufficiale da parte della società che gestisce il porto turistico, al fine di informare correttamente gli utenti sulle modalità di accesso, sulle eventuali esenzioni previste e sulle procedure dedicate alle persone con disabilità.
La segnalazione, nel frattempo, rilancia una questione che va oltre il singolo caso: quanto sono realmente accessibili i servizi pubblici e le infrastrutture cittadine per chi vive una condizione di disabilità?
1 commento su "Manfredonia, segnalazione sul porto turistico: “Parcheggio a pagamento anche per i titolari di contrassegno disabili”"
Via Taverna e piazzale Mercatino alimentare con quintali di rifiuti oggi domenica!