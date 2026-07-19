Mondiale, finale Spagna-Argentina: l'Intelligenza Artificiale ha già stabilito tutto, anche il risultato. Che sorpresa! - ph adnkronos

Manca ormai pochissimo al calcio d’inizio della finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina, in programma questa sera al MetLife Stadium di East Rutherford (New Jersey). È la sfida tra i campioni d’Europa e i campioni del Sud America, con due delle nazionali più forti del panorama mondiale.

L’analisi dei principali modelli di Intelligenza Artificiale, dei supercomputer statistici e dei mercati predittivi converge su un dato: la Spagna parte leggermente favorita, ma il margine è ridotto.

Secondo i modelli più accreditati:

🇪🇸 Spagna: 56-59% di probabilità di vincere il titolo.

di probabilità di vincere il titolo. 🇦🇷 Argentina: 41-44% di probabilità di conquistare la Coppa del Mondo.

Perché l’AI sceglie la Spagna

Le simulazioni si basano su migliaia di partite virtuali e analizzano decine di parametri: rendimento nelle ultime partite; Expected Goals (xG); occasioni create e concesse; solidità difensiva; possesso palla; qualità della rosa; forma dei giocatori;precedenti e forza degli avversari affrontati.

Secondo i dati Opta, la Spagna ha disputato il torneo con la migliore difesa della competizione, concedendo appena 2,15 Expected Goals in sette partite, una media di 0,31 xG subiti a gara, il dato migliore del Mondiale. Inoltre è imbattuta da 37 partite (escludendo eventuali sconfitte ai rigori).

I punti di forza dell’Argentina

L’Albiceleste, però, arriva alla finale con numeri altrettanto impressionanti:14 vittorie consecutive; attacco tra i più prolifici del torneo; grande esperienza nelle gare a eliminazione diretta; Lionel Messi ancora decisivo nei momenti chiave. Le statistiche mostrano che l’Argentina è una delle squadre che ha trasformato meglio le occasioni create, andando oltre gli Expected Goals previsti.

Il percorso verso la finale

Spagna

Ottavi: 1-0 al Portogallo

Quarti: 2-1 al Belgio

Semifinale: 2-0 alla Francia

Argentina

Ottavi: 3-2 all’Egitto

Quarti: 3-1 alla Svizzera

Semifinale: 2-1 all’Inghilterra.

Il pronostico dell’AI

Incrociando i principali modelli previsionali emerge uno scenario molto equilibrato, ma con una lieve preferenza per la Roja.

Probabilità di vittoria

🇪🇸 Spagna: 58% 🇦🇷 Argentina: 42%

Il risultato più probabile secondo diversi modelli è un 1-0 per la Spagna, anche se molte simulazioni indicano una concreta possibilità che la finale si decida ai tempi supplementari o ai calci di rigore.