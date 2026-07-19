Manca ormai pochissimo al calcio d’inizio della finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina, in programma questa sera al MetLife Stadium di East Rutherford (New Jersey). È la sfida tra i campioni d’Europa e i campioni del Sud America, con due delle nazionali più forti del panorama mondiale.
L’analisi dei principali modelli di Intelligenza Artificiale, dei supercomputer statistici e dei mercati predittivi converge su un dato: la Spagna parte leggermente favorita, ma il margine è ridotto.
Secondo i modelli più accreditati:
- 🇪🇸 Spagna: 56-59% di probabilità di vincere il titolo.
- 🇦🇷 Argentina: 41-44% di probabilità di conquistare la Coppa del Mondo.
Perché l’AI sceglie la Spagna
Le simulazioni si basano su migliaia di partite virtuali e analizzano decine di parametri: rendimento nelle ultime partite; Expected Goals (xG); occasioni create e concesse; solidità difensiva; possesso palla; qualità della rosa; forma dei giocatori;precedenti e forza degli avversari affrontati.
Secondo i dati Opta, la Spagna ha disputato il torneo con la migliore difesa della competizione, concedendo appena 2,15 Expected Goals in sette partite, una media di 0,31 xG subiti a gara, il dato migliore del Mondiale. Inoltre è imbattuta da 37 partite (escludendo eventuali sconfitte ai rigori).
I punti di forza dell’Argentina
L’Albiceleste, però, arriva alla finale con numeri altrettanto impressionanti:14 vittorie consecutive; attacco tra i più prolifici del torneo; grande esperienza nelle gare a eliminazione diretta; Lionel Messi ancora decisivo nei momenti chiave. Le statistiche mostrano che l’Argentina è una delle squadre che ha trasformato meglio le occasioni create, andando oltre gli Expected Goals previsti.
Il percorso verso la finale
Spagna
- Ottavi: 1-0 al Portogallo
- Quarti: 2-1 al Belgio
- Semifinale: 2-0 alla Francia
Argentina
- Ottavi: 3-2 all’Egitto
- Quarti: 3-1 alla Svizzera
- Semifinale: 2-1 all’Inghilterra.
Il pronostico dell’AI
Incrociando i principali modelli previsionali emerge uno scenario molto equilibrato, ma con una lieve preferenza per la Roja.
Probabilità di vittoria
- 🇪🇸 Spagna: 58%
- 🇦🇷 Argentina: 42%
Il risultato più probabile secondo diversi modelli è un 1-0 per la Spagna, anche se molte simulazioni indicano una concreta possibilità che la finale si decida ai tempi supplementari o ai calci di rigore.