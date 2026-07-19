Lo scorso giovedì un 27enne italiano, originario di Firenze ma residente a Lido di Camaiore (Lucca), è stato arrestato dalla Polizia di Stato per violenza sessuale aggravata ai danni di una minore straniera.

L’uomo è entrato nella camera di albergo di una sconosciuta e si è infilato nel suo letto tentando di abusare di lei. L’accaduto Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo si è introdotto abusivamente nella struttura ricettiva poco prima delle 4 del mattino, entrando nella camera occupata da una famiglia di nazionalità danese composta da padre, madre e dalla figlia minore.

Ha poi raggiunto la 15enne mentre si trovava a letto, compiendo atti contestati nell’ambito dell’ipotesi di reato di violenza sessuale. Secondo La Nazione, la ragazza, avvertendo una presenza estranea avrebbe esclamato in stato di dormiveglia: «Papà, ma sei tu?». Dopo essersi resa conto che quell’uomo era in realtà uno sconosciuto ha richiamato l’attenzione dei genitori urlando.

fonte leggo.it