Paura sulla superstrada del Gargano: scontro frontale tra due auto, tre feriti
L’incidente si è verificato nella notte sulla statale 693, tra Carpino e Ischitella. Necessario l’intervento dell’elisoccorso e dei Vigili del Fuoco per estrarre i passeggeri dalle lamiere
CARPINO – Una notte di sangue e paura quella appena trascorsa sulle strade della Capitanata, teatro di diversi sinistri. Il più grave si è registrato intorno alle ore 2:00 lungo la Strada Statale 693, nota come “superstrada del Gargano”, nel tratto compreso tra i comuni di Carpino e Ischitella, in prossimità della galleria “Panella”.
La dinamica dell’incidente
Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, due veicoli sono entrati in collisione frontale. L’impatto è stato particolarmente violento: una delle vetture, su cui viaggiava una famiglia composta da tre persone, si è ribaltata sulla carreggiata, mentre sul secondo mezzo si trovava un giovane residente a Cagnano Varano.
I soccorsi
La gravità della situazione ha richiesto l’intervento immediato di una complessa macchina dei soccorsi. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118, supportate dall’elisoccorso per i trasferimenti d’urgenza. Fondamentale è stato il lavoro dei Vigili del Fuoco, che hanno operato per diversi minuti per liberare i feriti rimasti intrappolati tra le lamiere contorte degli abitacoli.
Il bilancio
Sono tre le persone rimaste ferite nel violento scontro. I sanitari, dopo le prime cure prestate sul luogo dell’incidente, hanno disposto il trasferimento immediato presso le strutture ospedaliere più idonee: due dei feriti sono stati ricoverati presso l’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, mentre una terza persona è stata trasportata in codice arancione presso il Policlinico “Riuniti” di Foggia.
I rilievi del caso sono stati affidati ai Carabinieri, giunti sul luogo del sinistro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità. La zona è stata temporaneamente interdetta al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata e i rilievi di rito.