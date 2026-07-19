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Paura sulla superstrada del Gargano: scontro frontale tra due auto, tre feriti

Fonte: gazzettamezzogiorno

Fonte: gazzetta mezzogiorno - ARCHIVIO

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
19 Luglio 2026
Stato news //

Paura sulla superstrada del Gargano: scontro frontale tra due auto, tre feriti

L’incidente si è verificato nella notte sulla statale 693, tra Carpino e Ischitella. Necessario l’intervento dell’elisoccorso e dei Vigili del Fuoco per estrarre i passeggeri dalle lamiere

CARPINO – Una notte di sangue e paura quella appena trascorsa sulle strade della Capitanata, teatro di diversi sinistri. Il più grave si è registrato intorno alle ore 2:00 lungo la Strada Statale 693, nota come “superstrada del Gargano”, nel tratto compreso tra i comuni di Carpino e Ischitella, in prossimità della galleria “Panella”.

La dinamica dell’incidente

Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, due veicoli sono entrati in collisione frontale. L’impatto è stato particolarmente violento: una delle vetture, su cui viaggiava una famiglia composta da tre persone, si è ribaltata sulla carreggiata, mentre sul secondo mezzo si trovava un giovane residente a Cagnano Varano.

I soccorsi

La gravità della situazione ha richiesto l’intervento immediato di una complessa macchina dei soccorsi. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118, supportate dall’elisoccorso per i trasferimenti d’urgenza. Fondamentale è stato il lavoro dei Vigili del Fuoco, che hanno operato per diversi minuti per liberare i feriti rimasti intrappolati tra le lamiere contorte degli abitacoli.

Il bilancio

Sono tre le persone rimaste ferite nel violento scontro. I sanitari, dopo le prime cure prestate sul luogo dell’incidente, hanno disposto il trasferimento immediato presso le strutture ospedaliere più idonee: due dei feriti sono stati ricoverati presso l’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, mentre una terza persona è stata trasportata in codice arancione presso il Policlinico “Riuniti” di Foggia.

I rilievi del caso sono stati affidati ai Carabinieri, giunti sul luogo del sinistro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità. La zona è stata temporaneamente interdetta al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata e i rilievi di rito.

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