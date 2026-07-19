BARI – La Puglia continua a fare i conti con l’ondata di calore che da giorni interessa l’intero territorio regionale. Le elevate temperature, unite a un alto tasso di umidità, mantengono condizioni di forte disagio soprattutto nelle ore centrali della giornata. Secondo le previsioni, la situazione resterà pressoché invariata almeno per le prossime 48 ore.

Per la giornata di domani è previsto il passaggio dal bollino arancione al bollino rosso, il livello massimo di allerta per il rischio legato alle alte temperature. La temperatura percepita raggiungerà diffusamente i 35 gradi, con punte superiori nelle aree interne. Tra le città più esposte figura Foggia, che si conferma tra le più calde d’Italia.

Un primo cambiamento è atteso a partire da martedì, quando l’arrivo di correnti più fresche dovrebbe favorire un graduale abbassamento delle temperature. Le prime precipitazioni interesseranno il territorio della Capitanata, per poi estendersi progressivamente all’area metropolitana di Bari e al Salento tra giovedì e venerdì.

La prevista attenuazione dell’ondata di calore dovrebbe riportare il clima su valori più in linea con la media stagionale, mettendo fine agli eccessi registrati negli ultimi giorni.

Nel frattempo, le autorità sanitarie rinnovano le raccomandazioni alla popolazione: mantenere un’adeguata idratazione, evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata e prestare particolare attenzione alle persone anziane, ai bambini e ai soggetti più fragili, maggiormente esposti agli effetti delle alte temperature.

Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno.