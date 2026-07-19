Vendesi ampio Quadrilocale con Vista Mare – Via L. Ariosto, Manfredonia

Situato in Via Ludovico Ariosto 1, nel cuore di una zona servita e a pochi minuti dal lungomare, proponiamo in vendita un luminoso appartamento di 116 mq al quarto piano, servito da ascensore.

GLI AMBIENTI

La planimetria razionale e i volumi generosi offrono ampie possibilità di personalizzazione:

– Zona giorno: una cucina abitabile spaziosa (perfetta per i pranzi in famiglia) e un ampio living accogliente e luminoso.

– Zona notte: due grandi camere da letto matrimoniali, silenziose e ben esposte.

– Dettagli che fanno la differenza: lungo corridoio di distribuzione che garantisce un’eccellente privacy tra tutti gli ambienti della casa, un comodo ripostiglio e un bagno spazioso e ben organizzato.

– Outdoor: Il vero valore aggiunto sono i due ampi balconi, di cui uno con una splendida vista mare, ideale per godersi il caffè al mattino con l’odore della salsedine.

Pronto da vivere o da mettere a rendita: l’immobile sarà libero da Dicembre, ma rappresenta anche un’opportunità d’oro per investitori. È infatti possibile mantenere gli inquilini attuali, garantendo un’entrata mensile immediata e sicura.

Posizione: Strategica, con affacci su Viale Beccarini, unendo centralità e riservatezza.



SCHEDA TECNICA

– Superficie: 116 mq (esclusi balconi)

– ⁠Piano: 4° con ascensore

– ⁠Composizione: Cucina, Living, 2 Camere, Bagno, Ripostiglio, Corridoio, 2 ampi balconi che circondano la casa

Prezzo: € 195.000

Disponibilità: Libero da Dicembre 2026.

Contatta oggi stesso il numero 327 226 7112 (privata) per organizzare una visita e scoprire dal vivo il potenziale di questa casa!

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