Situato in Via Ludovico Ariosto 1, nel cuore di una zona servita e a pochi minuti dal lungomare, proponiamo in vendita un luminoso appartamento di 116 mq al quarto piano, servito da ascensore.
GLI AMBIENTI
La planimetria razionale e i volumi generosi offrono ampie possibilità di personalizzazione:
– Zona giorno: una cucina abitabile spaziosa (perfetta per i pranzi in famiglia) e un ampio living accogliente e luminoso.
– Zona notte: due grandi camere da letto matrimoniali, silenziose e ben esposte.
– Dettagli che fanno la differenza: lungo corridoio di distribuzione che garantisce un’eccellente privacy tra tutti gli ambienti della casa, un comodo ripostiglio e un bagno spazioso e ben organizzato.
– Outdoor: Il vero valore aggiunto sono i due ampi balconi, di cui uno con una splendida vista mare, ideale per godersi il caffè al mattino con l’odore della salsedine.
Pronto da vivere o da mettere a rendita: l’immobile sarà libero da Dicembre, ma rappresenta anche un’opportunità d’oro per investitori. È infatti possibile mantenere gli inquilini attuali, garantendo un’entrata mensile immediata e sicura.
Posizione: Strategica, con affacci su Viale Beccarini, unendo centralità e riservatezza.
SCHEDA TECNICA
– Superficie: 116 mq (esclusi balconi)
– Piano: 4° con ascensore
– Composizione: Cucina, Living, 2 Camere, Bagno, Ripostiglio, Corridoio, 2 ampi balconi che circondano la casa
Prezzo: € 195.000
Disponibilità: Libero da Dicembre 2026.
Contatta oggi stesso il numero 327 226 7112 (privata) per organizzare una visita e scoprire dal vivo il potenziale di questa casa!
fotogallery
messaggio privo di attribuzione commerciale
1 commento su "Vendesi ampio Quadrilocale con Vista Mare – Via L. Ariosto, Manfredonia"
Ovviamente pensando alla ristrutturazione totale perché è visibile che è datata occorrono almeno 100000 €..
Totale +- 300000 €.