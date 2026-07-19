Problemi di accesso, messaggi che non partono e feed bloccati. Dalle prime ore della giornata del 19 luglio migliaia di segnalazioni in Italia e all’estero. Ancora nessuna spiegazione ufficiale sulle cause.

WhatsApp, Facebook e Instagram stanno registrando un malfunzionamento che interessa migliaia di utenti in Italia e in numerosi altri Paesi. Dalle prime ore di oggi, domenica 19 luglio, le piattaforme del gruppo Meta presentano problemi di funzionamento con disservizi che riguardano sia le applicazioni mobili sia le versioni web.

Le segnalazioni si sono moltiplicate rapidamente sui principali portali che monitorano lo stato dei servizi online, indicando un’anomalia estesa e non circoscritta a una singola area geografica.

I problemi riscontrati

Gli utenti riferiscono difficoltà nell’invio e nella ricezione dei messaggi su WhatsApp, mentre su Facebook e Instagram vengono segnalati errori durante il login, feed che non si aggiornano, pagine che non si caricano e impossibilità di pubblicare contenuti.

In diversi casi compare il messaggio: “Account Temporarily Unavailable. Your account is currently unavailable due to a site issue”, che lascia intendere un problema tecnico lato server e non un blocco del singolo profilo. Anche sui forum internazionali e sui social alternativi numerosi utenti confermano di riscontrare gli stessi malfunzionamenti.

Disservizio diffuso

L’interruzione sembra avere carattere internazionale. Le segnalazioni arrivano infatti da diversi Paesi europei e da altre aree del mondo, elemento che fa ritenere improbabile un problema legato ai singoli operatori telefonici o ai provider internet locali.

Al momento non risultano evidenze che facciano pensare a un attacco informatico. Le ipotesi più accreditate parlano invece di un guasto tecnico all’infrastruttura di Meta, come già accaduto in passato in occasione di altri blackout dei servizi del gruppo.

Meta non ha ancora spiegato le cause

Al momento della pubblicazione di questo articolo, Meta non ha diffuso una comunicazione ufficiale sulle cause del disservizio né ha fornito una stima dei tempi necessari per il completo ripristino delle piattaforme.

Come avviene in questi casi, il ritorno alla normalità potrebbe essere graduale: alcuni utenti potrebbero tornare a utilizzare i servizi prima di altri, mentre potrebbero continuare a verificarsi rallentamenti o anomalie nelle prossime ore.

L’invito è quello di evitare reinstallazioni delle applicazioni o modifiche alle impostazioni del proprio account: nella maggior parte dei casi il problema dipende esclusivamente dai server della società e si risolve automaticamente una volta completati gli interventi tecnici.

Articolo in aggiornamento.