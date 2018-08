32° Maratonina dei 2 colli, trionfano Santoro e Caputo

Di:

Per la 32° volta la magia della Maratonina dei 2 colli ha invaso il Gargano, coinvolgendo 400 podisti provenienti da tutta Italia, che hanno percorso i 13 km che da Cagnano a Carpino hanno dato la possibilità agli atleti di mettersi alla prova su un percorso tecnico e allo stesso tempo suggestivo.

Vincitori di questa edizione sono il Campione Italiano di Maratona 2015 Dario Santoro tesserato per la Caivano Runners e la Campionessa Italiana di Maratona UISP 2018, Libera Francesca Caputo che corre per la Running Club Torremaggiore. Gara in solitaria per entrambi, con velocità ovviamente diverse, ma con la stessa grinta e la stessa combattività. Ennesima affermazione nella Maratonina per Dario Santoro, mentre per Libera Caputo, la vittoria è l’occasione migliore per festeggiare il suo “10° compleanno podistico”.