Manfredonia. Divieto balneazione “Canale Ippocampo 30 mt sn“

Manfredonia, 19 agosto 2018. Nella stessa giornata relativa alla revoca della ordinanza n.17 del 16.08.2018, del Comune di Manfredonia, riferita al divieto di balneazione limitatamente ad alcuni tratti di costa di Siponto, il sindaco di Manfredonia ha stabilito che p temporaneamente vietata la balneazione in un tratto di mare ritenuto non idoneo sulla base dei campionamenti effettuati in data 17.08.2018 da parte di ARPA Puglia:

– n.200 “Canale Ippocampo 30 mt sn“ NUMID: I91100029071029200 corrispondente alle acque antistanti il Villaggio African Beach.

Si fa riferimento alla comunicazione via PEC del 19.08.2018 con la quale ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Foggia ha comunicato i risultati del campionamento effettuato in data 17.08.18 evidenziando valori NON CONFORMI per il parametro E.coli nel punto di monitoraggio della citata area di balneazione.

Redazione StatoQuotidiano.it