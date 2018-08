Manfredonia: “La Siponto nascosta riportata alla luce da Aldo Caroleo”

Di:

Manfredonia, 19 agosto 2018. Nell’ambito degli incontri d’Estate organizzati al museo etnografico di Siponto “Michele Melillo” ieri un cultore di storia locale Aldo Caroleo, noto non solo ai sipontini, ha divulgato alcuni aspetti della Siponto nascosta. Così dopo le ore 19:00 in prossimità della piazza Santa Maria Regina di Siponto il museo etnografico è divenuto un contenitore attivo dove portare alla luce alcuni aspetti inediti e per un certo senso nascosti dell’antica Siponto. Aldo Caroleo ha così trattato della Siponto: pre-romana- romana e medievale, facendo risaltare pure attraverso delle proiezioni illustrate quanto ancora resta da scoprire nel nostro territorio: dall’antico anfiteatro al primevo porto naturale romano.

Dopo l’illustre storico ha evidenziato lo stato di vari ipogei: dai Capparelli agli Scoppa in cui ha sottolineato le sostanziali migliorie dello stato dei luoghi, pure grazie all’interessamento e dedizione dell’Archeo-club posti sotto la supervisione dello stesso Aldo Caroleo. Quest’ultimo in conclusione ai presenti ha fatto notare dei punti di forza e di criticità di siti che meritano più attenzione pure a livello progettuale, sì da evitare scelte, a volte inopportune, che non favoriscono appieno la tutela e la valorizzazione dei siti sipontini. Il piacevole incontro divulgativo si è concluso con un doveroso plauso a chi, con preparazione e devozione, contribuisce a dare una memoria alla nostra lunga ed importante Storia.

Prossimo appuntamento con gli incontri d’estate al museo etnografico di Siponto è per il 25 Agosto p.v. sempre alle ore 19:00 con il dott. Alberto Cavallini che si soffermerà sui “valloni di Pulsano”.

A cura di Benedetto Monaco