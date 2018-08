Manfredonia, “Riprendiamoci la città”: stanno per chiudersi le iscrizioni al concorso fotografico

Di:

Immortalare i momenti e gli angoli più affascinanti di Manfredonia per fotografare l’anima della città. Questo è l’obiettivo di “Riprendiamoci la città”, un concorso fotografico organizzato da Manfredonia Futura la cui premiazione si terrà il prossimo 29 agosto in piazza Duomo. “Penso che iniziative del genere siano da valorizzare perché sono alla base delle politiche di partecipazione – spiega la deputata Francesca Troiano, che ha deciso di sostenere direttamente l’iniziativa – Fare una fotografia vuol dire partecipare a un processo artistico che ritrae un pezzo di anima dei territori. La bellezza può essere anche l’associazione del rapporto tra uomo e natura, tra secoli di storia che si sono susseguiti e tradizioni che hanno reso colorato e contraddistinto questa comunità. E’ con iniziative come queste che possiamo ‘riprenderci le città’”.

La data ultima per la consegna dei lavori sta per scadere: è il prossimo 23 agosto (alle ore 20). Per informazioni sul concorso e sulle modalità di partecipazione è possibile visitare la pagina Facebook “Concorso RIPRENDIAMOci la Città” ( [ http://bit.ly/ConcorsoRIPRENDIAMOciLaCitt%C3%A0 | http://bit.ly/ConcorsoRIPRENDIAMOciLaCittà ] ).