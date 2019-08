Di Maio “Salvini ha combinato un disastro. E’ disperato”

Di:

“La Lega ha ancora depositata la mozione di sfiducia al Governo e Salvini ha aumentato il livello di attacco nei nostri confronti, ha bisogno di parlare di noi per fare notizia, è disperato. Spero che nella Lega si apra un dibattito sul disastro che ha compiuto in pochi giorni e in totale autonomia Salvini”: così il capo politico M5s Luigi Di Maio in assemblea congiunta M5s.

“Voglio dirlo chiaramente: noi non faremo accordi con Renzi e Boschi, è la bufala dell’estate – scrive su Facebook Riccardo Fraccaro (M5S), ministro per i Rapporti con il Parlamento – che la Lega sta diffondendo dopo aver fatto cadere il Governo. Il nostro obiettivo è tagliare 345 parlamentari, chi il 20 agosto voterà contro il presidente Conte lo farà solo per impedire la riforma. Questa è la verità”. (ansa)