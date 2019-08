Puglia, domenica di sangue: 4 morti a Laterza, Trinitapoli e Veglie

Di:

TARANTO, PUGLIA – Quattro persone sono morte a almeno una dozzina sono rimaste ferite in due incidenti stradali avvenuti nella giornata di domenica a Laterza, nel Tarantino, Trinitapoli, nel Foggiano e a Veglie, nel Leccese. Il primo incidente, in mattinata sulla ex statale 580 che collega Laterza a Ginosa (Taranto). Nello scontro tra una Audi A2 e una Golf Volkswagen hanno perso la vita Giovanni Tucci, di 40 anni, e Marco Montrone, 31 anni, di Laterza. A quanto si è appreso, il primo è morto sul colpo, il secondo durante il trasporto in ospedale. Altre due persone sono rimaste ferite. Gravi, in particolare, le condizioni di una donna, che era rimasta incastrata tra le lamiere ed è stata liberata grazie all’intervento dei vigili del fuoco.

E’ di un morto e 9 feriti, invece, il bilancio dell’altro incidente avvenuto sulla provincia fra Trinitapoli e Cerignola, in cui ha perso la vita un uomo di 30 anni di origini senegalesi: era un bracciante agricolo che viaggiava a bordo di un’auto insieme ad altri stranieri. Lo schianto è avvenuto tra una Volkswagen Passat e una Fiat Sedici sulla quale viaggiava la vittima.

L’altro incidente, poco dopo mezzogiorno, sulla Veglie-Porto Cesareo, dove in località La Zanzara è morto il 57enne Raffaele Alemanno, ex guardia giurata. L’uomo era alla guida di uno scooter che, per causa da accertare, si è scontrato un’Audi A3.

Fonte:La Gazzetta Del Mezzogiorno