San Severo, morto dopo visita 118. 3 indagati

• SAN SEVERO. Ci sono tre indagati-due dipendenti del 118 è un medico di famiglia – per la morte di un quarantenne di San Severo, Francesco Buccelli cardiopatico deceduto il 9 Agosto. La madre, nella denuncia sporta ai carabinieri contro il personale sanitario del 118 intervenuto a casa per visitare il paziente, sostiene che difronte ad un forte mal di testa lamentato dal figlio, non sarebbero stati disposti esami specifici ne si sarebbe ritenuto necessario ricoverate o trasportare l’uomo in ospedale , deceduto poco dopo. Sulla scorta della denuncia-la madre e i famigliari della vittima sono assistiti dagli avvocati SIMONE MOFFA E UMBERTO FIORE-il pm GIULIA FALCHI ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo; disposta l’autopsia.

