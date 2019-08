Tris di eventi culturali per Progetti futuri

Di:

Un operato che procede spedito, ancora una volta, in direzione cultura; è con un interessante tris di eventi che Progetti Futuri continua il percorso intrapreso ormai da anni.

Il presidente Nunzio Favia, che coordina un numeroso team di professionisti, locali e non, ha il piacere di inaugurare il mese di settembre all’insegna della musica e dell’arte: “Ho sempre considerato settembre il mese della rinascita, il momento in cui si torna al lavoro, per svolgerlo più in grande, per guardare a nuove e più grandi cose. Quale modo migliore di farlo se non con la musica? Il nostro percorso riparte con il Festival Internazione di Chitarra, passa per il prestigioso Premio Nazionale G. Bovio e approda al concerto Music for Africa che coniuga, com’è nel nostro stile, cultura e sociale.”

1-8 settembre 2019 : l’associazione musicale Duo Caputo-Pompilio e Progetti Futuri organizzano il 15° Festival Internazionale di chitarra presso l’Auditorium Palazzo dei Celestini di Manfredonia (FG); con la direzione artistica del M° Luciano Pompilio , il Festival porterà in città l’esibizione di artisti di fama internazionale, tra cui il celebre chitarrista Pavel Steidl che terrà anche una MasterClass.

La finalità di questo evento resta la divulgazione della cultura musicale e del repertorio chitarristico all’interno della promozione culturale dei nostri territori a livello nazionale ed internazionale.

Il bando e il modulo di iscrizione al 3° Concorso Internazionale di Chitarra “GIUSEPPE CAPUTO” sono scaricabili su www.duocaputopompilio.com e www.progettifuturi.com ;

1 settembre 2019 : “ Premio Nazionale Giovanni Bovio ”, presso Palazzo San Giorgio, Trani (BAT); premio prestigioso che vede la collaborazione di Progetti Futuri per la terza volta;

: “ ”, presso Palazzo San Giorgio, Trani (BAT); premio prestigioso che vede la collaborazione di Progetti Futuri per la terza volta; 4 settembre 2019 : “Migliorare il mondo significa migliorare noi stessi e il mondo che ci circonda”, è questa la ragione per la quale il Presidente di Progetti Futuri, Nunzio Favia, ha accolto entusiasticamente la collaborazione con Missione Africa Onlus , per l’organizzazione di un concerto tributo al grande cantautore Fabrizio De André, eseguito dalla Faberi Tribute Band e dal titolo “Questa di Fabrizio è una storia vera…”.

“Il valore aggiunto di questo evento” commenta Nunzio Favia: “è sicuramente la duplice finalità: ottima musica e la devoluzione in beneficienza del ricavato che andrà a confluire in una raccolta fondi per Missione Africa che opera negli stati del Kenya e del Benin”

Il concerto si terrà al RegioHotel Manfredi di Manfredonia (FG),con il supporto del Rotary Club Capitanata, del Rotary Club Manfredonia, del Rotary Club San Severo, di Rete Smash, di Gargano TV e del RegioHotel Manfredi.

Contributo di ingresso: 10 Euro

INFO: PROGETTI FUTURI

9234478

progettifuturi0@gmail.com

www.progettifuturi.com