“Viale dell’Arcangelo in Musica” a Manfredonia

Manfredonia, 19 agosto 2019. Proprio lì, dove la strada si apre verso il mare e costeggia la villa, che racchiude il nostro bellissimo castello, nasce Viale dell’Arcangelo, sarà questa la locationche accoglierà 3 eventi musicali.

La manifestazione” Viale dell’Arcangelo in Musica” nasce dalla collaborazione di 5 commercianti siti in quel tratto di strada: Pizzeria al Castello, Gelateria Tommasino, Caffè Bramanthe, Pizzeria Grasso, Gelaterie Bianca Lancia, atti a promuovere il territorio e i musicisti locali.

Gli eventi sono coordinati e seguiti dall’Associazione di Promozione Culturale e Sociale “La Traccia Nascosta A.P.S.” di Manfredonia

Calendario Serate:

GRUPPO DATA ESIBIZIONE DESCRIZIONE POSTAZIONE

LAMBRUSCO & POPROCK 20 AGOSTO Tributo al rocker italiano Ligabue Pizzeria al Castello/ Gelateria Tommasino

BEATSKA 23 AGOSTO I più grandi successi italiani, rivisti in chiave Ska, Rocksteady, Rock per uno spettacolo di due ore di puro divertimento con le più belle hit Caffè Bramanthe/Pizzeria Grasso

ONDE RADIO ITALIA 26 AGOSTO Quattro musicisti uniti dall’amore per la musica italiana e particolarmente per i brani storici o nuovi che ci fanno cantare e ballare Gelaterie Bianca Lancia

L’ Associazione Culturale e Sociale, La Traccia Nascosta A.P.S. raccoglie, al suo interno, professionisti di varie età ed esperienze lavorative, che con grande entusiasmo promuovono la Cultura.

Siamo gruppo di amici, professionisti e non, determinati, e che credono nella possibilità di una ripresa Lavorativa, Sociale, Urbana e Artistico-Culturale. Il nostro obiettivo è quello di creare un valore aggiunto per la comunità attraverso attività ed eventi culturali, al fine di sviluppare un progresso sociale, culturale ed economico. I nostri spettacoli, sempre eseguiti da professionisti locali ed internazionali.

Inoltre, avvalendosi di artisti esperti nei propri campi organizza attività, improntati a far emergere la creatività e il talento dei partecipanti.