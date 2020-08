Amendola, rifornimento veloce a terra su F-35B: prima volta in Italia

​Il Reparto Sperimentale di Volo è uno dei Reparti del Centro Sperimentale di Volo ed ha il compito di supportare i Reparti Operativi dell’Aeronautica Militare attraverso la sperimentazione, l’integrazione e la validazione dei nuovi sistemi d’arma o di quelli sottoposti a modifica. Il Reparto ha anche il compito di emanare o ottimizzare le procedure d’impiego, nonché provvedere all’addestramento iniziale dei Reparti di Volo. Inoltre, attraverso lo strumento della Certificazione Tecnico Operativa, consente la rapida e autonoma implementazione di soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare le nuove esigenze nei teatri ostili. Il Reparto opera anche a beneficio di altre Forze Armate, Corpi Armati dello Stato ed organismi del Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale degli Armamenti.

La consolidata professionalità del personale, la dotazione di attrezzature all’avanguardia, i continui contatti e scambi con importanti istituti di ricerca nazionali ed esteri e, non ultimo, il possesso della certificazione di qualità ISO 9001-2015, che contribuisce alla valenza dei risultati dell’attività di studio e ricerca anche da un punto di vista commerciale, fanno del Centro Sperimentale di Volo una risorsa di eccellenza per l’Aeronautica Militare e, più in generale, per il Paese.