Conte teme per la Puglia. “PD e M5S provino a dialogare”

Roma, 19 agosto 2020. «Certo che, se ci si sedesse intorno a un tavolo, si potrebbero affrontare tutte le questioni e potrebbe nascere un deciso miglioramento delle liste, dei programmi, delle strategie politiche». Così il Premier Conte parlando del possibile accordo in Puglia, e nelle Marche, tra Pd e M5S a due giorni alla presentazione delle liste per le Regionali.

Le dichiarazioni di Conte sono state rilasciate in un’intervista al Fatto Quotidiano. «Trovo ragionevole che le forze politiche che sostengono il governo provino a dialogare anche a livello regionale. In Puglia e nelle Marche presentarsi divisi espone al rischio di sprecare una grande occasione».

Mentre per quanto riguarda le Marche, «dal confronto può scaturire un progetto politico più rafforzato e più competitivo. Non è mio compito dare indicazioni sulle candidature. Ma confido che si possa dialogare senza irrigidimenti». Diverso il caso di Roma e Torino: «Le scomuniche sono frutto delle fratture del passato. Il dialogo va coltivato a tutto campo e deve coinvolgere anche le candidature dei sindaci, lavorando di volta in volta alla soluzione più competitiva e preferibile in una logica di alleanza e di interesse generale».

(ANSA) – BARI, 19 AGO – “Mi aspetto che in queste ore il Movimento 5 stelle risponda all’appello di Conte. Il Pd ha già risposto, mi aspetto una risposta su Marche e Puglia”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, augurandosi che si superi “un ottuso no”. “Se questa risposta non dovesse arrivare – ha quindi avvertito – sarà inevitabile la nostra richiesta, dove possibile, di voto disgiunto, perché se non si vota il candidato di centrosinistra vince la destra”. (ANSA).