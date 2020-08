Furore “No all’accordo, dal Pd solo offerte di poltrone e cieco sostegno”

Foggia, 19 agosto 2020. “Ma che vuol dire l’appello al voto disgiunto, allora lo chiediamo anche noi per Laricchia se qualcuno si è già impegnato con un altro consigliere alle regionali”. L’eurodeputato del M5s Mario Furore, a proposito dell’appello di Conte e di Boccia circa l’accordo con il Pd in Puglia, spiega perché non lo condivide dopo aver commentato su Laricchia: “Una donna molto coraggiosa”. Nel merito della questione, a pochi giorni dalla presentazione delle liste: “A noi non è mai arrivata una proposta su programmi e liste da parte del Pd, ci hanno offerto poltrone e ora vogliono un cieco sostegno. Prima Emiliano ha blindato la sua candidatura con le primarie e ora inizia a corteggiarci, non si fa politica così. Proprio perché Conte parla di ricerca di una sintesi dico che per questa si poteva lavorare per tempo. Siamo alternativi al passato che è Emiliano e al passato remoto che è Fitto”.

Secondo Rosa Barone, consigliere regionale uscente, ricandidata alle regionali, “i tempi sono stati valutati male per l’accordo, non è cambiato nulla, portiamo avanti il nostro Movimento e i nostri candidati”.

Il senatore Marco Pellegrini ha annotato ieri su facebook una tappa elettorale a Monte Sant’Angelo, un incontro in piazza con i cittadini. “C’erano anche Antonella Laricchia e alcuni nostri candidati alle elezioni regionali”, affermazioni che, evidentemente, indicano strade diverse.

“M5S in Puglia unica alternativa per una Puglia libera da condannati e opportunisti. I passi indietro può farli qualcun altro! Forza Antonella”. Marialuisa Faro, deputato, sta cpn Laricchia e ne incita la corsa dalla sua pagina social.

Giuseppe Fatigato, capogruppo del M5s in Puglia: “Soli”, cioè meglio soli che male accompaganti? “No, quello è il detto, voglio dire che ognuno deve fare la sua strada, con Laricchia non si discute, quando decide una cosa è quella, con i rischi di vincere o perdere. Nella vita tutto può cambiare, ma non solo quando hai interesse, la coerenza in politica paga”. Brandire il tema del voto disgiunto non ottiene l’effetto sperato, al Comune, fa l’esempio Fatigato, avviene molto spesso: “Porterà più vantaggio a noi, loro, dicono, sono i più forti anche perché hanno tante liste loro sostegno, possono votare la nostra candidata presidente”.