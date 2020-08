Lopalco: “All’apertura delle scuole vivremo davvero un momento critico”

La Regione Puglia si prepara a un possibile aumento dei contagi previsto per le prossime settimane, per quando cioè rientreranno dalle vacanze migliaia di persone. Per questo le autorità sanitaria stanno facendo una ricognizioni di tamponi e reagenti disponibili in vista di un boom di test. Secondo Domenico Lagravinese, a capo del dipartimento di prevenzione dell’Asl di Bari, “nei prossimi sette- dieci giorni c’è da aspettarsi un aumento di contagi causato dai rientri dei vacanzieri”. Per Pierluigi Lopalco tuttavia l’aumento dei contagi fra i vacanzieri non deve preoccupare: ” Ma — avverte il responsabile scientifico della task force regionale contro il Coronavirus — abbiamo un mese di tempo per spegnere eventuali focolai che si accenderanno fra i giovani perché le strategie avviate in questi giorni serviranno fra un mese quando all’apertura delle scuole vivremo davvero un momento critico”.

Fonte: repubblica