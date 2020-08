Manfredonia. Spaventoso incidente in via delle Antiche Mura: auto si ribalta, feriti

Manfredonia, 18 agosto 2020. Spaventoso incidente stradale prima della mezzanotte in via delle Antiche Mura, intersezione via Campanile a Manfredonia.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, per cause da accertare, l’autista di un’Audi ha perso improvvisamente il controllo del mezzo urtando contro un’auto in sosta, una Fiat Punto, e successivamente ribaltandosi. Sarebbero almeno 3 i veicoli coinvolti nel sinistro. Risultano 3 feriti ma fortunatamente non in gravi condizioni. Sul posto: i Carabinieri di Manfredonia, gli operatori dei Vigili del fuoco del distaccamento locale, i sanitari del 118.