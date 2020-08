Prodotti per bambini: uno stereotipo da superare

Negli ultimi anni il campo dei prodotti per bambini ha allargato i propri orizzonti. Sempre più spesso, infatti, si sente parlare di prodotti per bambini unisex. Non più, dunque, giochi, vestiti ed altri prodotti realizzati esclusivamente per bambini o per bambini, ma modelli neutrali pensati per promuovere la crescita dei più piccoli, lontano dagli stereotipi sui ruoli di genere.

Come dimostra questo studio di idealo, infatti, è molto importante lasciare che il bambino formi la propria personalità senza subire le influenze da parte del mondo che lo circonda. Questo perché ogni elemento dell’ambiente circostante è fonte di ispirazione diretta o inconscia.

Idealo ha sentito il parere di diversi genitori che hanno detto la propria opinione sulla questione. Come Silvio che, ad esempio, ha insegnato al proprio figlio l’importanza della bigenitorialità e il superamento degli stereotipi tradizionali. Oppure come Danila, mamma di Alex ed Elisa che ha dato ai propri figli un messaggio di libertà di scelta e rispetto altrui.

La moda agender

Come abbiamo detto, dunque, per i bambini è in atto una nuova tendenza, ossia un nuovo modo di vestire agender che e elimina lo stereotipo maschietto-femminuccia. Una moda che elimina gli stereotipi sessisti nei vestiti di adulti e bambini. Con tante declinazioni: no gender, genderless, gender free, gender neutral o genderfluid.

Si tratta di una sorta di ritorno al passato, quando negli anni ’60 veniva introdotto per la prima volta il concetto di unisex. Così, in questo scenario moderno, questa tendenza non toglie il genere, ma afferma la sua assenza, con l’idea che l’abito non debba utilizzare le categorie maschile-femminile come principio di scelta. I bimbi sono così liberi di vestirsi in base al proprio gusto. Una moda fatta di abiti sobri e colori neutri, dalle linee semplici e con tagli minimali. Pantaloni diritti e ampi sul cavallo, che cadono comodi a lei e più aderenti a lui. Casacche, maglie con cappuccio, canotte e molto altro ancora.

Chi ha adottato principalmente questa nuova tendenza? Prevalentemente i teenager che si sentono stretti nei confini delle distinzioni di genere. La generazione Z dimostra un’apertura importante verso questo scenario e questo dà spunto ai marchi di abbigliamento visto che a moda è soprattutto business, è innegabile che lanciare collezioni gender fluid significhi sollecitare una riflessione importante sugli stereotipi, ma anche raggiungere una clientela più numerosa e decisa.

Il futuro

In questo scenario i negozi del futuro sembrano essere sempre più volti al genderless. I progetti di vendita stanno finalmente spingendo la moda a fare un passo avanti per riflettere le realtà in cui viviamo adesso, e la linea netta tra l’uomo e la donna si sta via via cancellando. La moda come ogni arte ha il potere di attuare cambiamenti. La moda non ha un’unica funzione, ma ha l’abilità di provocare e commentare. Agender significa letteralmente “senza genere” ma suggerisce anche un piano d’azione o un obiettivo ideologico. (nota stampa)