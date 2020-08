“Quest’anno, salta il Luna Park a Manfredonia”

Manfredonia, 19 agosto 2020. Era stato in parte anticipato, adesso arriva anche l’ufficiosità. A pochi giorni dalla consuetudinaria installazione a Manfredonia delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, vale a dire le “giostre”, in contemporanea con la festa patronale in onore di Maria Santissima di Siponto, sulla pagina facebook “Luna Park di Manfredonia” si precisa che “purtroppo quest’anno il Luna Park di Manfredonia salterà. La situazione COVID-19 sta peggiorando nuovamente e quindi si sta evitando di creare situazioni pericolose. Speriamo che si possa riprendere a fare festa il prossimo anno. Ci sentiamo“.