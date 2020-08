“Salviamo la chiesa di Giuseppe Verdi”, l’impegno del soprano Lucia Pastucci

Bari, 19 agosto 2020.

Il soprano Lucia Pastucci (originaria di Manfredonia, neolaureata con 110 e lode al Conservatorio di Bari, in foto) e il pianista Simone Cucumazzo sostengono la raccolta fondi per il consolidamento e restauro della chiesa del giovane Verdi. Oggi è chiusa, inagibile, se non interveniamo subito rimaranno solo le fotografie. La chiesa non ha fondamenta e sprofonda in modo disomogeneo. Molte crepe mettono in pericolo la sua vita: la facciata e l’abside si stanno staccando dal corpo centrale. In essa Verdi fu battezzato l’11 ottobre 1813 e nella primavera 1814 il campanile offrì protezione alla mamma Luigia e al piccolo Giuseppe dal saccheggio dei soldati austriaci e russi. Nel 1819 ricevette la Cresima. Con l’organo costruito da Francesco Bossi di Bergamo nel 1797 Verdi si avvicinò alla musica divenendone l’organista dal 1823 al 1832. L’ultima visita di Verdi alla chiesa avvenne al vespro del 21 ottobre 1900: insieme a Bellaigue e Boito, Verdi volle ascoltare l’organo riparato gratuitamente da Tronci di Pistoia. Per informazioni e per effettuare donazioni: –

Tratto direttamente dal canale you Tube e la pagina “salviamo la chiesa di Giuseppe Verdi”)